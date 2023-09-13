巴沙迪那家庭悲劇 父槍殺兒入獄

9月9日，巴沙迪那一名父親開槍射殺自己的兒子。 （Unsplash.com）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）日前發生一起致命槍擊 案件，一名父親開槍殺害了自己的兒子，現被控謀殺罪。

巴沙迪那警察局在一份新聞稿中指出，65歲的賴特（Marvin Wright）在9月9日（周六）槍擊自己35歲的兒子Hakim Wright。父子倆都是巴沙迪那市居民，案件發生在薩米特大道（Summit Avenue）1100 街區的一間公寓內，警方於當天下午1時14分左右接到槍擊事件的報警，趕到現場時發現小賴特已中槍，並被宣布當場死亡。

警方稱，父親賴特在公寓大樓外被發現並拘留，兇案組的警探獲得並執行了搜查令，從案發公寓中搜獲三支槍。

警探們調查後證實，父子兩人在槍擊事件發生前曾有過肢體衝突。但警方並沒有解釋兩人衝突的具體原因，為何最後導致悲劇發生。

目前，嫌犯賴特被指控兩項重罪，其中包括謀殺罪、持有槍支罪。賴特現被關押在洛縣 雙塔監獄 （Twin Towers Correctional Facility），監獄記錄顯示他的保釋金為200萬元，但警方稱保釋金為300萬元，他將於11月2日在巴沙迪那高等法院出庭。

鼓勵任何了解此案信息的人致電 626-744-4241，或通過撥打800-222-TIPS (8477) 或 lacrimestoppers.org聯繫滅罪熱線匿名報告信息。