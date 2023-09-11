兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

范杜拉縣（Ventura）地區檢察官辦公室11日發布消息稱，兩名華裔按摩店女老闆面臨重罪指控，她們指使員工賣淫並從中獲利。

遭控的兩名華女 分別是今年48歲的千橡市（Thousand Oaks）居民范淑芝（Shuzhi Fan，音譯），以及44歲的天普市（Temple City）居民賈秋菊（Qiuju Jia，音譯）。兩人均被控指使他人賣淫並從中獲利的重罪（pimping，pandering），兩名被告對這些指控均不認罪。檢察官表示，兩人通過精心策劃逼迫他人賣淫，目前的保釋金均為2萬元。

2023年5月，范杜拉縣人口販賣調查小組（Human Trafficking Task Force）接到舉報，稱千橡市的按摩店有人賣淫。經過調查，范淑芝在該市經營的Xinyi Massage存在賣淫行為。進一步調查發現，范淑芝在亞凱迪亞 市（Arcadia）經營的VIP Massage以及賈秋菊在洛縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）經營的H Massage也存在賣淫行為。調查人員認為兩人合謀進行賣淫生意，分別於9月5日與9月6日將兩人逮捕。

范淑芝涉嫌組織賣淫的其中一家VIP按摩店。（VIP按摩店）

范淑芝涉嫌組織賣淫的其中一家VIP按摩店在亞凱迪亞市（Arcadia）E Live Oak Ave200號街區。根據這家按摩店網站信息，按摩店一周七天24小時營業，時間是上午9時30分至晚上9時30分。網站上的內容明顯有要特別吸引男性顧客的內容。例如有很多亞裔 性感美女的圖片，廣告語還有「紳士特別按摩服務」等。