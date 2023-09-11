南加華人聚居區爆入室搶劫 八旬婦遭三匪按趴在地

210公路山麓城市格蘭杜拉10日入夜之前發生一起持槍入室搶劫案，三名歹徒闖入一棟民宅，在武力控制年邁女主人後將房内貴重物品洗劫一空逃逸。（記者楊青/攝影）

210公路山麓城市格蘭杜拉10日入夜前發生持槍入室搶劫案，三名歹徒闖入該市一處優良社區的民宅內，武力控制年邁女主人並將房内貴重物品洗劫一空。截至9月11日，三名搶匪仍然在逃。

年過八旬的中東裔受害婦人表示，案發在10日傍晚7時，天色尚亮。當時她和先生在家，突然聽到屋内有巨大聲響，起初以為是地震，沒想到三名歹徒突然出現在眼前，還沒來得及反應，她就被人按趴在地。歹徒喝令受害老婦，讓她不要動或試圖反抗。受害人表示，她年邁的先生當時也在房中，但由於殘疾行動不變，三歹徒沒有對他下狠手。

受害人表示，三搶匪隨後開始掃蕩整個房子，搜刮一樓和二樓所有貴重物品，三人最後扛著裝滿四個黑色巨大塑料袋的物品乘車逃逸。受害人報警後，警員在幾分鐘内敢到現場，但搶匪已逃離。

格蘭格拉警方11日沒有透露三名搶匪的性別和族裔，但表示本案還在進一步偵辦中，目前暫時無人被捕。

位於210公路天使 國家森林山麓的格蘭杜拉，近年華裔 人口迅速增長。不完全統計，全市華人 家庭已超過400戶。10日傍晚的入室搶劫，讓這個傳統安靜的社區感到震驚。

不久前，該市一處優良社區的居民也在周末傍晚出門晚餐期間遭入室盜竊。受害的白人女居民表示，當天傍晚她和先生帶兩個孩子到附近餐館晚餐，前後不到兩小時，回到家發現整個屋子一片狼藉，所有珠寶、首飾、現金和其他貴重物品不翼而飛。女主人表示，家中所有門窗都沒有破壞的痕跡，歹徒估計是從二樓未上鎖的陽台落地門入屋作案。