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世報「嗨中秋」舞台節目不間斷 三大展區精彩可期

天普市訊
分分鐘上「頭條」的機會請不要錯過（本報檔案照）
分分鐘上「頭條」的機會請不要錯過（本報檔案照）

洛杉磯世界日報天普市（Temple City）市府聯合舉辦的2023年「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，即將於9月16日（周六）、17日（周日）兩天在天普市公園熱鬧登場。今年兩天的主舞台表演精彩紛呈，每天六個小時不間斷。同時現場設置的【彩繪燈籠區】、【拍照打卡區】、【露天影院區】三大園遊專區，也是驚喜連連互動親子活動多，讓有計劃舉家同遊的您，感受兩天的視聽饗宴。

主舞台精彩節目兩天不間斷（本報檔案照）
主舞台精彩節目兩天不間斷（本報檔案照）

主舞台精彩節目 每天六小時不間斷

9月16日作為「東道主」的【Project：Blowsparks】兒童樂隊表演將來開一天精彩表演的序幕，Hiphop街舞、土風舞、民族舞、元極舞，極具特色的各式舞蹈美輪美奐，紛至呈上。滿含深情將您拉回到青春記憶的【月是故鄉明歌唱列車】，將由多位南加州著名演唱者為您傾情演繹，由老師、學院們帶來的少林功夫表演、炫武功夫表演，刺激、炫目讓您忍不住拍手稱讚。

9月17日的六小時節目依舊精彩可期。來自南加州的各大舞蹈社舞者傾巢而出，越南風情舞、肚皮舞、Shikha熱舞等多族裔舞蹈，也契合了本次活動倡導多族裔團結與融合的主旨，讓您無需身在他鄉，也能感受到來自世界不同地區的傳統舞蹈和人文氣息。由【美犬協會AKC】帶來的寵物表演，也讓每一位來賓在現場就能感受人與自然和諧相處的奇妙。兩天晚間7:30許，主舞台也都有點燈儀式，與來賓一同感受高懸明月與「星海」流溢的難得美景。

彩繪燈籠區享受親子互動時光（本報檔案照）
彩繪燈籠區享受親子互動時光（本報檔案照）

彩繪燈籠專區 親子互動樂趣多

H Mart（漢亞龍超市）獨家贊助2023年嗨中秋【彩繪燈籠專區】。9月16日、17日兩天在R04、R05攤位，為到訪園遊的小朋友免費提供燈籠、燈泡以及畫筆顏料，先到先得送完為止。彩繪燈籠互動活動，能讓小朋友們在繪製傳統燈籠的過程中感受中華文化的魅力，也讓家長和孩子共同度過一段歡樂溫馨的親子時光。

兩天活動中午12點開場後，小朋友們即可在H Mart所在專區領取免費燈籠，小朋友可在家長陪同下，先到彩繪燈籠區攤位登記，挑選自己喜歡的燈籠顏色，再領取彩筆、顏料，之後可在帳篷內的桌上或公園草地上即興作畫，盡情發揮想像力。家長可以和孩子共同創作，感受暖意濃濃的親子時光。

現場拍照打卡區吸引不少民眾拍照留念（本報檔案照）
現場拍照打卡區吸引不少民眾拍照留念（本報檔案照）

拍照打卡專區 助你躍上「頭條」

New York Life（紐約人壽保險公司）獨家讚助2023年嗨中秋【拍照打卡專區】，9月16、17日兩天在R30、R31、R32、R33四個攤位與民眾互動。由記者甄有才傾情撰稿、良心打造的「人物報導」，讓無論是帥哥、美女或是可愛小萌娃的你，來到此專區就能找到適合的「專訪」報導看板，舉起看板拍個照，輕輕鬆鬆就躍升當天的“世界日報頭版頭條”。

如此筆觸實乃一般報導行文望塵莫及，唯一原則就是：只要你敢來拍，我們就敢刊登！如此輕易上「頭條」的機會，換了誰相信也不會錯過。

9月16日露天影院專區將播放由皮克斯動畫推出的老少皆宜動畫片【青春養成記（Tur...
9月16日露天影院專區將播放由皮克斯動畫推出的老少皆宜動畫片【青春養成記（Turning Red）】（版權歸皮克斯動畫所有）
17日晚8時許，露天影院將播放由夢工廠出品的動畫片【壞壞萌雪怪（Abominab...
17日晚8時許，露天影院將播放由夢工廠出品的動畫片【壞壞萌雪怪（Abominable）】（版權歸夢工廠所有）

露天影院專區 親子電影兩天聯播

中心健保（Central Health）多年來支持世界日報嗨中秋園遊會，今年也繼續參與活動並贊助首次全新打造的【露天影院專區】。9月16日、17日兩天，中心健保的現場互動展位將在R10、R11與大家見面。

帶好小板凳、眾人排排坐，在空曠廣場、草地上觀影的露天影院，是上世紀六、七十年代一代人美好的記憶，今年嗨中秋，我們幫您重溫這份美好，也讓新時代的小朋友們也能一同感受這一份幸福。16日晚8時許，專區將播放由皮克斯動畫推出的老少皆宜動畫片【青春養成記（Turning Red）】。

17日晚8時許，露天影院將播放由夢工廠出品的動畫片【壞壞萌雪怪（Abominable）】，歡迎大家蒞臨兩天的露天影院專區一起觀影。

「嗨中秋」活動將於9月16日(周六)中午12時至晚間10時、17日(周日)中午12時至晚間9時，地點位於天普市政府旁的天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）。活動咨詢熱線：323-268-4982 分機（Ext）：600。

親子 天普 世界日報

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