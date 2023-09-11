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在FDA眼皮下 調包要銷毀的違禁品 華男認罪

記者王若然／洛杉磯即時報導
南加州華男對虛假標記商品認罪。（示意圖，Pexels）
南加州華男對虛假標記商品認罪。（示意圖，Pexels）

47歲的華男盧寶（Bao Luu，音譯）11日在洛杉磯聯邦法院認罪。他被指控在美國跨州貿易中對商品進行虛假標識（misbranding），讓部分違禁品逃脫聯邦食品暨藥物管理局(FDA)監督下的銷毀，並流入市場。

盧寶是河濱縣（Riverside）Mira Loma市居民。聯邦檢察官辦公室指出，盧寶認罪後，將於2024年1月22日判定其刑期。聯邦檢察官辦公室公共信息專員McEvoy指出，盧寶最多獲刑一年。

根據2018年的訴狀，盧寶是工業市Pure Assay公司員工，而該公司的老闆，48歲的羅斯密市（Rosemead）華女Lynn Chau以及另外兩名Pure Assay公司在中國成都的員工也被起訴。該公司與美國保健品公司合作，從中國走私相關原料至美國，包括聯邦食品暨藥物管理局禁止進口的原料。

訴狀指出，2017年8月28日，Pure Assay公司從中國進口一批「N-乙酰-L-半胱氨酸」(NAC）。這是一種抗氧化劑，在美國被用於藥品中，不過FDA並未批准保健品中使用這種物質。被海關和FDA查獲後，Pure Assay公司承諾將銷毀這批共40箱的NAC。然而2017年9月26日，被告人之一盧寶，協助該公司用價格較便宜的甜菜鹼（Betaine）偽裝成NAC進行銷毀，而這一切還是在FDA的監督下進行。Pure Assay用「狸貓換太子」的方式，得以保留部分NAC並賣給保健品公司。

本案其他被告Lynn Chau和Pure Assay公司將在2024年3月在洛杉磯聯邦法院受審。

FDA 食品暨藥物管理局 洛杉磯

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