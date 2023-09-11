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不影響1500萬訂戶看NFL 迪士尼下架Spectrum爭端暫解

記者楊青/洛杉磯即時報導
由於協議談糾紛，Spectrum在一段時間內看不到Disney旗下頻道的節目，包括美國網球公開賽。(美聯社)
由於協議談糾紛，Spectrum在一段時間內看不到Disney旗下頻道的節目，包括美國網球公開賽。(美聯社)

因提價和分成糾紛導致的迪士尼頻道停止向美國第二大有線電視提供商「特許通訊公司」 (Charter Communications)供應節目爭端，在11日晚的全國美式足球聯賽（NFL）登場前喊停，球迷不用擔心當晚開始的球賽被耽誤。不過在十天的停工期間，特許通訊公司旗下的Spectrum有線電視系統訂戶慘遭池魚之殃，包括華人在內的部分客戶表示已停用Spectrum，改為有針對性地觀看電視節目，更加省錢。

華德迪士尼（Walt Disney Co.）擁有的ESPN、ABC以及迪士尼頻道，8月31日開始停止向Spectrum提供節目，導致近1500萬Spectrum訂戶無法觀看ESPN和ABC轉播的大學足球和美國網球公開賽。 與此同時，Freeform、FX、FXX和國家地理頻道節目也從Spectrum服務中撤下，觀眾反應強烈。

這一糾紛在9月11日暫時止血。據CNBC報導，迪士尼和「特許」達成一項協議，「特許」將向迪士尼流媒體服務訂戶提供折扣批發價，并增加支付給迪士尼的市場費用或訂戶費用。換言之，作為播放平台，「特許」向創作和供貨方讓利。

「特許」首席執行官Chris Winfrey在9月7日的投資者會議上支出，因為涉及客戶的利益，公司有解決爭端的緊迫感。

事實上，華德迪士尼停止供應大量體育和娛樂節目，立即引起光譜和「特許」大批訂戶的不滿。不少訂戶表示，每個月繳納上百元訂費，卻看不到想看的節目，不管播放平台和供應商發生什麼糾紛，繳費的觀眾都不應該受到影響。

部分華裔球迷訂戶表示，這次糾紛讓他們有機會重新審視每個月的電視賬單。有華人訂戶表示，現在看電視的時間越來越少，只是對某些特定的新聞和體育頻道有興趣，沒必要繼續購買整套的打包節目，如果按喜好購買單獨的節目，至少可以節省一半價錢。

「特許」沒有公布近期訂戶情況。不過「特許」旗下的Spectrum有線電視系統客服指出，節目停供的十天内，他們電話接不完。

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