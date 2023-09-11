不影響1500萬訂戶看NFL 迪士尼下架Spectrum爭端暫解

由於協議談糾紛，Spectrum在一段時間內看不到Disney旗下頻道的節目，包括美國網球公開賽。(美聯社)

因提價和分成糾紛導致的迪士尼 頻道停止向美國第二大有線電視提供商「特許通訊公司」 (Charter Communications)供應節目爭端，在11日晚的全國美式足球 聯賽（NFL）登場前喊停，球迷不用擔心當晚開始的球賽被耽誤。不過在十天的停工期間，特許通訊公司旗下的Spectrum有線電視系統訂戶慘遭池魚之殃，包括華人 在內的部分客戶表示已停用Spectrum，改為有針對性地觀看電視節目，更加省錢。

華德迪士尼（Walt Disney Co.）擁有的ESPN、ABC以及迪士尼頻道，8月31日開始停止向Spectrum提供節目，導致近1500萬Spectrum訂戶無法觀看ESPN和ABC轉播的大學足球和美國網球公開賽。 與此同時，Freeform、FX、FXX和國家地理頻道節目也從Spectrum服務中撤下，觀眾反應強烈。

這一糾紛在9月11日暫時止血。據CNBC報導，迪士尼和「特許」達成一項協議，「特許」將向迪士尼流媒體服務訂戶提供折扣批發價，并增加支付給迪士尼的市場費用或訂戶費用。換言之，作為播放平台，「特許」向創作和供貨方讓利。

「特許」首席執行官Chris Winfrey在9月7日的投資者會議上支出，因為涉及客戶的利益，公司有解決爭端的緊迫感。

事實上，華德迪士尼停止供應大量體育和娛樂節目，立即引起光譜和「特許」大批訂戶的不滿。不少訂戶表示，每個月繳納上百元訂費，卻看不到想看的節目，不管播放平台和供應商發生什麼糾紛，繳費的觀眾都不應該受到影響。

部分華裔球迷訂戶表示，這次糾紛讓他們有機會重新審視每個月的電視賬單。有華人訂戶表示，現在看電視的時間越來越少，只是對某些特定的新聞和體育頻道有興趣，沒必要繼續購買整套的打包節目，如果按喜好購買單獨的節目，至少可以節省一半價錢。

「特許」沒有公布近期訂戶情況。不過「特許」旗下的Spectrum有線電視系統客服指出，節目停供的十天内，他們電話接不完。