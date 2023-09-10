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「孤注一擲」洛城首映 主演張藝興意外現身 粉絲超驚喜

記者張宏/洛杉磯即時報導
「孤注一擲」9日在洛杉磯舉辦首映式，影片中潘生的飾演者張藝興作為神秘嘉賓現身電影院，和大家一起觀看這部電影。（記者張宏／攝影）
「孤注一擲」9日在洛杉磯舉辦首映式，影片中潘生的飾演者張藝興作為神秘嘉賓現身電影院，和大家一起觀看這部電影。（記者張宏／攝影）

以真實詐騙案改編的中國國產電影「孤注一擲」9月1日起在北美各地區上映，9月9日在洛杉磯舉辦的首映式中，潘生的飾演者張藝興作為神秘嘉賓現身電影院，和大家一起觀看這部電影，並呼籲「支持中國電影」。

當影片結束，燈光亮起，主持人喊著「張藝興」的名字，影院現場一片歡呼，張藝興一頭金發，穿著牛仔衣和運動褲戴著黑色口罩坐在後排座位上，他起身摘下口罩，向大家問好，並詢問電影是否好看，獲得肯定回答後，他揮手喊道「支持中國電影」。隨後他在多名保鏢的簇擁下離開影廳，現場觀眾大呼不虛此行，紛紛讚張藝興好帥。主辦方表示，張藝興來美國還有其他工作，這次是帶朋友專門來看電影。

9日觀影現場座無虛席，基本都是華人且以年輕人居多，當影片中出現大家熟悉的詐騙套路時，比如微信殺豬盤，場下都會心一笑。電影以真實的詐騙案例改編，電影由寧浩監製，張藝興、金晨、詠梅、王傳君領銜主演。取材自上萬起真實詐騙案例，揭秘境外網絡詐騙的駭人內幕。本片在Fandango、AMC、Cinemark等主流院線皆有排片。

以詐騙案例改編的中國國產電影「孤注一擲」9月9日在洛杉磯舉辦首映式。（記者張宏／...
以詐騙案例改編的中國國產電影「孤注一擲」9月9日在洛杉磯舉辦首映式。（記者張宏／攝影）

張藝興飾演的潘生本來是一名程序員，以為找到前程似錦的新工作，結果是詐騙工廠的陷阱。而真實被騙案例中的潘生，至今仍在緬北生活，雖然能給導演發消息報平安，但潘生表示這輩子永遠也回不去了。

影片中有大量暴力鏡頭，因此北美被定為PG-13，有華人觀眾對電影中大量的血腥和暴力表示難以接受。影片導演申奧在此前接受採訪時曾表示，電影尺度已非常克制，很多都是點到為止。真實的案例比電影中展示的還要更黑暗、更殘忍。他的創作意圖，是希望通過電影提高觀眾反詐意識，故意拍爛尾是為不讓海外犯罪團伙知道中國警方的辦案手法，也是為保護中國同胞安全。

華人觀眾李先生表示，這部電影是防詐騙宣傳片，看完能減少被騙的機會，他從中了解很多騙術。比如用美女荷官吸睛，內幕消息作為誘餌等，讓人感嘆騙子無處不在，隨時都有可能成為騙子的目標。

也有觀眾認為這部電影以詐騙為賣點，為觀眾展現完整的詐騙鏈條，幫助觀眾理清詐騙的模式。雖然充斥很多暴力強調真實，且聚集很多真實案件，但電影內容有些流於表面。

電影在Fandango、AMC、Cinemark等主流院線皆有排片。（記者張宏／...
電影在Fandango、AMC、Cinemark等主流院線皆有排片。（記者張宏／攝影）

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