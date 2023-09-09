112年雙十國慶盃高球賽 南加要聚集112人球敍

南加州中華民國高爾夫球聯合會呼籲各界大眾踴躍報名參加年度盛事，共同享受高爾夫球的樂趣。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中華民國 高爾夫球聯合會2023國慶盃記者會9月8日（周五）在洛僑中心會議室舉行，宣佈將在9月25日（週一）在惠提爾（Whittier）市山莊高爾夫球俱樂部舉辦「雙十國慶盃高爾夫球」，慶祝中華民國112年國慶，希望聚集112位球友參賽，提供豐富獎品，如商務艙來回機票、BMW和瑪莎拉蒂等好禮。

比賽將分為多個組別，包括長青組、男子組、女子組、淨桿獎、近洞獎、遠距獎和一桿進洞獎。淨桿獎按照卡拉威（Callaway）制度評定，確保公平競爭。此外，一桿進洞獎獎品包括華航洛杉磯至台北來回商務艙機票、寶馬（BMW） I5電動車、瑪莎拉蒂汽車等獎項。個人組報名截止日期為9月16日，報名費每位240元，涵蓋球場使用、球車、飲品、簡易午餐、晚宴、伴手禮和抽獎活動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，南加 州中華民國高爾夫球聯合會自1996年成立以來，堅持「雙十國慶盃高爾夫球」傳統賽事，為洛杉磯地區的僑胞們提供了一個健康的體驗，同時也提高了中華民國在主流社會中的可見度。

南加州中華民國高爾夫球聯合會葉俊麟會長表示，中華民國112年國慶慶祝活動。他表示，這次國慶盃將使用特別設計的橫幅，一同慶祝協會第27屆國慶盃。葉俊麟也強調，無論是高爾夫球愛好者還是參加晚宴的朋友，相信在9月25日都會度過愉快的一天。這次活動不僅是高爾夫球愛好者的聚會，也是一個互相交流的機會，在國慶期間能夠與其他社區成員共同慶祝。他希望能夠聚集112位球友共襄盛舉，紀念這個特別的時刻。高爾夫球象徵著陽光、綠地和新鮮空氣，而這次活動也將這些元素帶給大家，共同創造美好的回憶。