艾市珠寶店嫌犯確認 6呎黑大漢體重300磅

艾爾蒙地市警局8日公佈一組珠寶店搶劫案嫌犯照片。(El Monte PD)

洛杉磯 縣艾爾蒙地 市（El Monte）警方9月8日（周五）公佈一組珠寶店搶劫案嫌犯的照片、身份信息及車輛牌照，確認他是36歲的西蒙斯（Joshua Lee Simmons），並呼籲了解相關線索的民眾第一時間聯繫艾市警方或致電滅罪熱線匿名舉報。

警方稱，西蒙斯身高 6 英尺，體重 300 磅。搶劫未遂當天的監控圖像顯示，西蒙斯在店內打鬥時赤裸著上身。

該起搶案在9月2日（周六）在艾市Meza Jewelry發生，事發當時一名蒙面男子攜帶胡椒噴霧與錘子進入店內，嫌犯隨即向員工噴射胡椒噴霧，並用錘子砸破陳列櫃。店主和員工隨即反擊，即時制止了嫌犯的破壞行為。在雙方打鬥期間，員工用棍棒和拳頭將嫌犯打出店門。驚慌的嫌犯被趕出商店時，還拿出手槍恫嚇要對店主家人進行報復。

警方指出，儘管事件導致一些員工受到輕微傷害，但經過治療後均已康復。店員回憶，該嫌犯似曾在三周前來店內踩點，詢問店內最貴的珠寶商品等。