南加橙子學區新決議：12歲以下學生跨性別通知家長

7日晚橙子學區(OUSD)教委會表決跨性別通知家長政策前，學區大樓前抗議民眾。（居民提供）

南加州 橙縣的橙子學區 （Orange Unified School District）教委會於7日午夜前，在３人缺席４人贊成的情況下，通過了一項跨性別學生家長通知新政策，未滿12歲學生若出現跨性別問題，需要一位有資質職員或校長通知學生家長。

政策規定，若不滿12歲學生要求使用不用名稱或代稱，或要求參加與出生時性別不同項目，如運動隊或更衣設施時，需要有資質職員或校長通知該學生家長。如果學生年齡超過12歲，則要學生顧問或心理輔導老師來決定是否通知家長。

學區教委會在當晚議程中，經過多次因參與者干擾和會議延遲，最終教委會在深夜11時30分左右進入投票 程序。一名抗議者手持擴音器在會場大聲呼喊，引發騷亂和小衝突，會議不得不暫時中斷。會議恢復後重新投票，但三名教委因故缺席沒有投票，其餘四名教委投票同意這項新政策。教委Miner表示，投票目的是為了孩子們的安全，讓家長知道正在發生的事情，學區通過這項政策達到安全目的。

據悉，學區教委會在8月間，曾對原先相關政策作了一次調整。原來的政策規定，如果學生要求對自己使用不同名稱或代稱，或者有意改變出生時性別，並參加不同項目，比如運動隊或更衣設施，家長將在三天內收到學區書面通知，該政策沒有提及學生年齡。

此次橙子學區教委會就這項新政策投票，引起當地家長和維權人士高度關注。大批示威者將會議大廳擠爆，連大樓前街路也站滿了人，支持和反對的民眾手持色彩鮮豔的表達不同觀念標語牌。會議開始後，經過長達三小時的公眾評議時間，與會者發言時很激動，會議廳喧鬧不安，在人們上台表達意見時，歡呼和噓聲不止。

家長Rosa Otero表示，她支持新政策，家長有權知道。另一位持反對態度的家長Jennie Sloan表示，這項新政策是極有缺陷的。學區教師Karin Barone指出「如果有學生告訴性取向變化，我不會公開。 這並不符合他們利益。」居民帕Patricia Cabada表示，家長有權知道，因為這樣他們可以作為一個家庭討論，而不是讓家長處在黑暗中。

目前，加州多個學區已經實施或考慮實施類似的家長通知政策。這些學區包括：茉莉塔谷學區（Murrieta Valley USD）、奇諾谷學區（Chino Valley USD）、坦密庫拉谷學區（Temecula Valley USD）以及 洛克林學區（Rocklin Unifed ）等。