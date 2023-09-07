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微信群換匯 南加多華人被騙 瞬間不見數千元

記者楊青/洛杉磯即時報導
溫妮公佈自己被騙經過。（溫妮提供）
溫妮公佈自己被騙經過。（溫妮提供）

疫情開放之後美國回中國僑民增多換匯需求增加，近期再度出現以微信群友進行的換匯詐騙，多位華人一夜之間上當，瞬間不見數百幾千元。

居住在艾爾蒙地的溫妮（化名）上月28日傍晚突然收到一名群友微信，說是自己急需一些美金，想以人民幣兌換，問溫妮是否可以幫忙。溫妮表示，她對這個微信群友並不陌生，因為今年暑期期間，自己和家人回國並在朋友圈分享一些探親訪友的照片之後，就曾收到同樣類似的微信，問她需不要人民幣，方便中國使用，但當時溫妮沒有這個需要。

但28日晚上再次接到這個詐騙微信，而且這個人同時在朋友圈中發出了一段30秒的K歌小視頻，稱自己正和朋友在爾灣離家不遠的一家歌廳K歌，溫妮不虞有詐，同意交易。結果十分鐘後，溫妮透過Zelle轉了500美元給她，同時等待對方把約3645元人民幣打到自己的帳戶。但十分鐘之後仍沒有消息。再微信聯絡，溫妮發現自己已被對方拉黑，再也聯絡不上。

因為同時與250多個微信群有聯繫，溫妮馬上將自己被騙的遭遇和相關截圖發送各群。溫妮的朋友發現，這個詐騙微信帳號，同時在南加州的幾十個華人微信群中出現，溫妮友人馬上在這些群中轉發了溫妮被騙的消息，詐騙帳號則馬上更換了微信頭像，同時將想要拉黑聯繫她的人。

與此同時，溫妮被騙消息一石激起千層浪，同一時間前後，多名華人都表示自己微信換匯被騙，至少兩人表示自己也是在幾分鐘内分別損失了2000美元。

蓮花（化名）表示，她也是幾次被騙子主動接近，最後決定兌換2000美元。騙子先是問她要了Zelle帳戶，幾分鐘後將一張顯示有2000元Zelle匯出的手機截屏出給了她。蓮花看到對方款項已經匯出，迅速將等值的人民幣匯出，沒想到稍後再查自己的帳戶，並沒有2000美元進入帳號，再次核實，這才發現那個Zelle的匯出收件人並不是自己的名字，而是騙子的名字。

換言之，騙子用自己和第三者換匯的流水單騙了蓮花。等她發現後再想聯絡騙子，對方已將聯絡信息全部拉黑。

「我現在甚至都不知道這些騙子到底是男的還是女的，到底是在緬甸還是在美國和南加州，但盜用別人的頭相和小視頻是肯定的」。溫妮表示，她28日晚被騙後和多個群主和友人瞭解，發現很多換匯騙子首先是通過群主或好友加入微信群，尤其是在幾百人的大群中廣泛撒網，表示「要換美金或人民幣，都可以找我」，願者上鈎的同時，騙子則針對一些人單獨接觸，主動加對方成為朋友。

暑期期間被騙300元的一名華人表示，她也是因為騙子類似手法被騙，因為感覺自己特別傻，都不好意思說出來。

一名被騙2000元的華人表示，她之前也和網上一名微信名爲「美麗人生」的人換匯過好幾次，都還順利，最後從幾百元增加到上千元，前些天和對方兌換2000美元，沒想到她將2000元如約打到對方Zelle之後，對方再無音訊。

溫妮表示，她將自己微信換匯受騙的傻事公佈出來，就是希望大家提高警惕，不要再讓騙子們得逞。多名受害人表示，他們受騙後馬上聯絡自己的銀行，希望停止支付，但銀行表示Zelle為現時轉帳，無法取消。

溫妮公佈自己被騙經過。（溫妮提供）
溫妮公佈自己被騙經過。（溫妮提供）
溫妮公佈自己被騙經過。（溫妮提供）
溫妮公佈自己被騙經過。（溫妮提供）

微信 華人 詐騙

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