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20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

洛杉磯訊
這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）
這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）

美國彩券史上最高獎金、20億元勁球獎得主又一次向公眾展示他驚人的購買力，據CBS報導，卡斯楚(Edwin Castro)日前斥資超過4500萬元，購買位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的山頂豪宅。

根據賣方經紀網站資料，這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴，佔地超過1英畝。房屋建於2021年，由明星外科醫生Alex Kadavi與Ali Rad Design Group合作設計。豪宅內可以眺望從聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）到海峽群島（Channel Islands）的美景。

房產網站介紹，這棟豪宅的入口位於山頂之上，入口處漂浮的大理石橋一直通往高聳的主屋大門。客廳設計簡約奢華，可伸縮的液壓DJ台為屋主提供頂級的娛樂服務。屋內閃閃發光的玻璃電梯、風水錦鯉池、無邊泳池、香檳品酒室、寬敞的劇院等設施，也為這裡增添奢華氣息。寬敞的廚房採用開放式設計，可通過玻璃牆進入戶外。

卡斯楚在2022年11月贏得創紀錄的20億大獎，他選擇一次性領取9億9760元獎金，先是豪擲2550萬元在洛杉磯好萊塢山(Hollywood Hills)買下一棟頂級豪宅，然後又在老家洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）購買一套價值400萬元的住宅，此次購買「 Palazzo di Vista」，是他不到一年時間第三次買豪宅。除房地產，卡斯楚還買下一輛價值25萬元的白色保時捷古董車。

20億元勁球獎金得主卡斯楚近日又購入一座位於洛杉磯山頂豪宅。（取材自地產網站視頻...
20億元勁球獎金得主卡斯楚近日又購入一座位於洛杉磯山頂豪宅。（取材自地產網站視頻截圖）

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