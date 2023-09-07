20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）

美國彩券史上最高獎金、20億元勁球獎得主又一次向公眾展示他驚人的購買力，據CBS報導，卡斯楚(Edwin Castro)日前斥資超過4500萬元，購買位於洛杉磯 市貝萊爾（Bel Air）社區的山頂豪宅。

根據賣方經紀網站資料，這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴，佔地超過1英畝。房屋建於2021年，由明星外科醫生Alex Kadavi與Ali Rad Design Group合作設計。豪宅內可以眺望從聖蓋博 山脈（San Gabriel Mountains）到海峽群島（Channel Islands）的美景。

房產網站介紹，這棟豪宅的入口位於山頂之上，入口處漂浮的大理石橋一直通往高聳的主屋大門。客廳設計簡約奢華，可伸縮的液壓DJ台為屋主提供頂級的娛樂服務。屋內閃閃發光的玻璃電梯、風水錦鯉池、無邊泳池、香檳品酒室、寬敞的劇院等設施，也為這裡增添奢華氣息。寬敞的廚房採用開放式設計，可通過玻璃牆進入戶外。