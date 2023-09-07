罷工者財務壓力大 盼獲「失業保險」補助

好萊塢作家和演員進行罷工遊行。（KTLA）

好萊塢作家和演員已經罷工 數月，工會成員們的財務壓力越來越大，許多罷工者付不起房租和貸款 ，部分罷工者面臨被逼遷(eviction)的境地，他們正在向加州 政府尋求幫助。

似乎部分與電影和電視製片人聯盟有聯繫的高管，希望看到罷工的工會成員，陷入財務困境。Deadline報導，有匿名高管曾說，要把事情拖延下去，直到工會成員失去他們的公寓和房子，才能更好進行裁判。

隨著成員面臨住房危機，作家和演員工會正努力收集援助資源，同時推動立法，以提供經濟幫助。8月下旬，加州參議員Anthony J. Portantino提出SB-799法案，旨在為罷工工人提供失業保險（unemployment insurance），幫助他們維持收支平衡，並保護他們免於負債或失去住所。 根據SB 799法案，罷工工人在罷工兩周後，將有資格從失業保險中領取賠付金。 此前，紐約和新澤西州已經通過類似的法律。

罷工者們將於9月7日（周四）聚集在庫爾富市（Culver City）的亞馬遜工作室，以爭取更多民選官員對該法案的支持。SAG-AFTRA和WGA的成員以及來自其他行業的工會成員，仍將持續罷工，以便向資方尋求更好的工作條件、更高的工資和工作保障。

據Deadline報導，WGA West主席Meredith Stiehm表示，5月2日以來，罷工的作家們不得不依靠工會提供的罷工貸款、捐款以及兼職來滿足他們的日常開銷。四個月沒有工作，對罷工者經濟上的影響是災難性的，但大家仍在堅持，他感到很自豪，也希望社會提供更多幫助。