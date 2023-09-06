南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

高端家電品牌戴森（Dyson）的產品從外觀設計到功能性方面均廣受好評，但高昂的價格讓許多消費者望而卻步。不過，9月6日，Costco 多家實體門店上架了一款折後價99.97元的戴森空氣淨化器，相比原價便宜超過80%。

9月6日一大早，家住羅蘭岡（Rowland Heights）的S女士在社交媒體上發現有人分享自己在Costco買到特價戴森空氣淨化器後，便火速趕往離家最近的Costco工業市 店。可去了現場才發現，貨架上只有一款標價為549.99元的戴森空氣淨化器，並不是傳說中99.97元的「白菜價」。

大失所望的S女士並沒有因此放棄，在仔細檢查了貨架上的產品後，她發現一個外包裝尺寸明顯高於其他產品的空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。在與社交媒體上的圖片進行對比後，S女士恍然大悟，原來這款產品才是特價銷售的型號。她立即找來工作人員確認價格，不出所料，這款戴森空氣淨化器的價格的確是99.97元。S女士立刻提走了這款不足百元的戴森空氣淨化器。

同樣也在當天早上看到網友分享「戴森戰果」的Wendy就沒那麼幸運了，她雖然也在早上10點多時就趕去了工業市的這家Costco門店，但當她發現戴森空氣淨化器的價格並非傳說中的「99.97元」時，便很快放棄了。

Wendy說：「我當時心想，不可能每家店都有這麼便宜的戴森，本來就是可遇而不可求……我當時還拍了照片發給朋友，告訴他們不要浪費時間再來這家Costco了，根本沒有所謂的特價戴森。」

然而，回家後Wendy才發現，有網友竟在同一家店裡買到了僅剩的一台特價戴森空氣淨化器。她於是翻看了自己當時拍攝的照片，這才讓她恍然大悟，貨架最裡面確實有一件產品的尺寸明顯高於其他包裝，極有可能就是別人剛剛買到的那台。 Wendy感歎，就這樣與「99元白菜價戴森」擦肩而過了。

Costco員工回應，今日正在特價清倉的這款戴森空氣淨化器是2022年的舊版，因為目前的主打產品是2023年的新款，公司才要求所有門店將舊款庫存降價出售，這才出現了限量供應的超低折扣戴森產品。目前只有實體店有售。

截至6日發稿，社交媒體上仍有不少網友分享了自己的「戴森戰果」；除加州 外，德州也有不少消費者搶到了這款百元以下的戴森空氣淨化器。