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南加法官阻止奇諾谷學區跨性別通知家長

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
圖為奇諾谷學區的一間課堂。（學區官網）
圖為奇諾谷學區的一間課堂。（學區官網）

南加內陸奇諾谷學區（Chino Valley USD）日前通過一項頗具爭議性決定，學生若涉及有關跨性別議題，教師必須通知家長。聖伯納汀諾縣高等法院6日裁定，奇諾谷學區暫停執行這項新政策。

法官嘉扎（Tom Garza）批准了州府發出的臨時限制令（temporary restraining order）要求，並於10月13日再行聆訊討論這個問題。這項裁決是在加州就LGBTQ+問題展開新一輪對抗中做出的，並且將州府官員與保守學區處在對立面。

奇諾谷一位家長，也是學區前教師赫斯特（Kristi Hirst）表示，教育孩子必須有家長參與，並且與教師合作，為所有孩子創造一個安全學習空間。學區這項政策破壞了家長、教師和學生間的信任，而將最脆弱的學生們曝光。

2023年7月20日，奇諾谷學區教委會通過一項決議，如果學生被認定為跨性別者，老師必須通知他們的家長。而且早在6月間，學區已經指示在學生認定自己為跨性別者、涉及暴力或談論自殺後的三天內，教師應以書面形式通知他們的家長。同時學生若尋求更改姓名、代名詞或要求參加或使用與出生時性別不符的相關運動、浴室或更衣室，學校也要通知家長。

奇諾谷學區的新政策在加州範圍內出現了連鎖效應，受影響學區包括，河濱縣茉莉塔谷學區，莎斯塔縣（Shasta County）的安德森聯合高中學區，還有橙縣（Orange County）的聯合學區等。據稱，奇諾谷學區通過的新政策，來自於加州眾議員Bill Essayli (R-Corona)未能通過的一項提案，即要求加州學區如果學生有不符合傳統性別規範或是跨性別，就要通知家長。

奇諾谷學區是最新一個將LGBTQ+問題在教委會上討論的學區，首先限制在課堂可以展示的旗幟，不允許展示象徵支持LGBTQ+權利的彩虹旗，隨後提出了「通知家長政策」。由於新政策頗具爭議，加州檢察長邦塔（Rob Bonta)對學區發出了警告信，可能會採取法律行動。原因是該政策很可能是非法的，並將跨性別學生置於危險之中。不久後，在學區教委會上，加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）發言時被教委會主席制止，並且被驅離會場。邦塔在幾個月後對學區進行民權調查以及提起訴訟。

聖伯納汀諾縣高等法院。（檔案圖）
聖伯納汀諾縣高等法院。（檔案圖）

學區 加州 跨性別

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