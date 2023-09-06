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橙縣Target營業中起火 顧客以為萬聖節道具

洛杉磯訊
橙縣普安那公園一家Target，9月5日晚發生可疑火災。（KTLA）
橙縣普安那公園一家Target，9月5日晚發生可疑火災。（KTLA）

南加橙縣普安那公園市（Buena Park）的一家目標百貨(Target)，9月5日（周二）晚上發生可疑火災，店內兒童區域火光四起，目擊者最初還以為是是萬聖節道具，但火勢越來越大，商家不得不緊急疏散顧客並關閉商店，視頻記錄了火災現場。

（視頻來源：目擊者，記者邵敏後製）

橙縣消防員5日晚上7時15分左右，對位於Orangethorpe Ave. 7530 號的這家目標百貨進行救援。消防局負責人Erik Miranda表示，工作人員趕到現場時，發現店內煙霧繚繞，火已經被撲滅。

一段手機視頻顯示，大火發生時，兒童區域烈火熊熊，火焰從兒童衣架沖向天花板。噴水滅火系統啟動，一名員工使用滅火器衝上去幫助滅火。該商店當時正在營業，突然發生的大火導致數十名員工和顧客緊急撤離大樓。目擊者Guillermo Santander表示，當時自己以為火焰是萬聖節道具，但火焰很快變大。

Miranda表示，很多商品被燒毀，幸運的是，火災事件中沒有人員傷亡報告。縱火調查人員後來檢查該區域，認為這場火災的發生非常可疑，具體原因正在調查中。任何有信息的人請聯繫消防局調查人員，電話是714-573-6000。

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