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被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

洛城四賊偷商場 聲東擊西佯發病鬥心機

洛杉磯訊
四名盜賊5日偷盜了橙縣布瑞亞（Brea）的梅西百貨（Macy’s），最終被警方逮捕。（谷歌地圖）
四名盜賊5日偷盜了橙縣布瑞亞（Brea）的梅西百貨（Macy’s），最終被警方逮捕。（谷歌地圖）

9月5日，四名盜賊偷盜了橙縣布瑞亞（Brea）的梅西百貨（Macy’s），最終被警方逮捕。在該案中，盜賊竟然企圖乘共享車逃走，期間躲在牙醫診所假裝突發心臟病，可謂一波三折，充滿戲劇性。

根據KTLA的報導，四名被捕的盜賊分別是：南門市（South Gate）居民Louie Velasco；西米谷（Simi Valley）居民Jocelyn Mendoza；洛杉磯居民Sherry Rogers；洛杉磯居民Marlon Deleon。

當天上午12時左右，四名盜賊在布瑞亞商場的梅西百貨搶東西。其中一名盜賊在當日稍早已經引起警方注意，在四人進行偷盜時，警方已經呼叫支援，準備逮捕行動。

當四名盜賊出來打算上車逃跑時，警方已經蹲守在出口處。不過他們還是得以開車逃走，警方在後面高速追逐。

警方表示四名盜賊開車在街上橫衝直撞，「警員無法跟上。」

最後歹徒在Laurel小學外停下了，他們以為成功甩掉了警察，將車遺棄在街邊，跑向路邊的一家牙醫診所試圖藏起來。該小學當時因此而被封鎖。

這時四人決定叫共享車離開，在等車到來期間，其中一名歹徒在牙醫診所內佯裝突發心臟病。根據該診所醫師Brooks Larson，「我們正在吃午餐，他們從前門近來，一名女子說她突發心臟病。」醫師說，「我立刻為她進行緊急搶救，但她又開始覺得好一些了，後來說感覺好多了，跳起來跑了出去。」

正當四名盜賊挑上共享車準備離開時，警察從四周包圍上來，將車上所有人都逮捕了。審問之後才確定共享車司機於此事無關。警察說，共享車司機無意識地捲入案件中，該案中的共享車司機之後被釋放。

布瑞亞警局警佐Chris Harvey介紹，「警察在案件中拘捕共享車司機很常見。」「對於司機來說，這是一個很不好的體驗，想像一下警察拿槍指著你，把你列為嫌疑人，然而你是冤枉的。」

四名盜賊分別以多項罪名被拘留。Louie Velasco：身分盜竊罪，盜用信用卡罪，持有違禁藥物，提供虛假身分罪。Jocelyn Mendoza：偷盜，共謀，提供虛假身分罪，假裝身體有緊急情況。Sherry Rogers：偷盜，共謀罪。Marlon Deleon：偷盜，共謀，提供虛假身分罪，逃離警察追捕，非法只有槍支彈藥等。

在當天中午，也就是梅西百貨偷盜案發生前後，警方接到報警電話稱梅西百貨附近的一家富國銀行發生持槍搶劫案，當警方趕到現場後，發現無事發生。警方認為該通假報警電話正是那四名盜賊所為，為了他們在實施偷盜時分散警力。

梅西百貨 心臟病 布瑞亞

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