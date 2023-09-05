洛縣凌晨飆車肇禍 2青年枉死4消防員傷

一輛民用車疑似在街頭飆車中撞上一輛消防車，1男1女當場死亡。（KTLA 5截圖）

9月5日（周二），洛縣西康普頓（West Compton）市發生了一起嚴重車禍，一輛民用車在街頭狂飆中撞上一輛消防車，造成四名消防人員受傷，一名司機和一名乘客當場喪生。

影音來源：KTLA 5、ANG，洛杉磯 採訪中心後製

洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）發言人李特爾 (Craig Little) 表示，事故發生在凌晨12點30分左右，當時一家引擎公司報告了一起醫療事故。

利特爾說，這輛消防車當時正在阿瓦隆大道（Avalon Boulevard ）上行駛，被康普頓大道（Compton Boulevard）上行駛的民用車輛撞到。監控視頻記錄下了兩輛車相撞的瞬間。

四名消防人員被送往當地醫院，傷勢不重。利特爾說，「不幸的是，民用車上的兩人死亡。」

加州 公路巡警局（CHP）發言人確認死者一男一女。一名自稱是該乘客妹妹的女子證實，死者是25歲的艾倫布克曼 (Asia Allen-Bookman)，她是一名3歲孩子的母親。

現場目擊者稱，事故發生時，撞上消防車的車輛正在以每小時約80英里的速度與另一輛車競速。

加州公路巡警官員證實，他們正在尋找飆車的原因，但該事件仍在調查中。

然而，那些認識艾倫布克曼的人很難相信，她也會參與任何形式的飆車活動。

她的姐姐蒂芙尼阿克 (Tiffany Acker)表示，當時艾倫布克曼正在和一位朋友通電話，並告訴那個人事故發生時他們正在被追趕。

阿克說，「我姐姐不會參加飆車比賽，她不是不負責任的人。她今年25歲。25歲的年齡可能會做一些愚蠢的事情，但我姐姐知道她有一個孩子要回家照顧。」

當局正在搜尋參與該事件的第二輛車，這輛車被描述為一輛藍色本田思域（Honda Civic）。