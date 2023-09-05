知名品牌冷凍鷄條、香腸緊急召回 可能含塑料或骨頭

在全國和網上銷售的約24萬5000磅Banquet牌冷凍雞條可能含有塑料緊急召回。（美國農業部食品安全檢驗局）

根據美國農業部 食品安全檢驗局通知，在全國和網上銷售的約24萬5000磅Banquet牌冷凍雞條緊急召回，原因是可能含有塑料。該品牌的多種肉類近年一直在加州 熱銷，食安部門提醒民眾檢查的自家冰箱，確保食品安全。

農業部食品安全檢查局同時宣佈召回的還有約1萬5000磅可能含有骨頭的Hillshire牌香腸。該批香腸之前被分發到加州、馬里蘭州、新墨西哥州 、紐約州、北卡羅來納州、賓州和維吉尼亞州的零售店銷售，已經流入市場。

農業部食安局通知稱，他們接到Conagra Brands Inc.通知，稱已收到一名消費者的投訴，該消費者在食用含有塑料的冷凍雞肉條時口腔受傷。該批餐食是在今年6月20日、7月11日和7月17日製作，產品使用8.9盎司的紙盒包裝，紙箱側面印有2024年12月11日、2025年1月1日或2025年1月7日的最佳使用日期；批號5009317120、5009319220或5009319820位於紙箱側面；機構編號 EST。 P-9 印在紙箱側面。

有疑問的消費者可致電 800-921-7404，或發送電子郵件至[email protected]聯繫Conagra Brands Inc.客戶服務部。