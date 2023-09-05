勞工節交通不如預期忙 叫不到出租車險誤機

勞工節當天，南加高速公路並不像預期的繁忙和擁擠。（KTLA）

勞工 節（Labor Day）原本被預計是今年第三個繁忙的假期周末，但事實上 9月4日（周一）勞工節當天，南加機場和高速公路並不像預期的那麼繁忙和擁擠。不過也有華人外出，因叫不到出租車險些趕不上飛機。

橙縣 華人居民Lisa，4日從拉古那（Laguna）出發，準備趕往洛杉磯國際機場 （LAX），開始期待已久的海外之旅。但她沒有想到，平時非常方便的Uber網約車，這一天非常緊俏，等候多時也沒有任何車輛接單，這讓她急得團團轉。

時間再耽擱下去很有可能趕不上飛機，幸虧後來熱心鄰居幫忙，一路狂奔將Lisa送到機場。但路上因為趕時間超速行駛，被警察攔下來開了一張罰單，這讓Lisa十分感慨，遇上節假日長周末出行，一定要留足充分的時間。

不過，Lisa表示，當天開往機場的交通十分通暢，LAX機場內也不擁堵。一些出行者同時也反映，在橙縣約翰韋恩機場（John Wayne airport），4日上下飛機的人流非常少，甚至有旅客表示飛機都沒有坐滿。

遊客Booker Robinson表示，自己是從洪都拉斯（Honduras）起飛，在休士頓（Houston）中途停留，再到聖塔安那（Santa Ana），一路沒有交通擁堵，勞工節出行一切都很順利，飛機上只坐了一半乘客，非常空。

儘管是勞工節長周末假期，4日橙縣的北行交通也似乎暢通無阻。不過，聖地牙哥縣和潘德頓軍營（Camp Pendleton）的一些旅客指出，該地區交通擁堵，車速大幅放緩。

勞工節周末，加州平均汽油價格約為 5.30 元，比去年上漲 0.10 元。美國汽車協會（AAA）預計假日周末道路非常繁忙，但事實上，9月1日（周五）高速公路確實繁忙，到了4日交通量已經有所緩解，當天傍晚，從聖地牙哥地區前往橙縣、河濱縣和洛杉磯縣的旅客流量開始增加。