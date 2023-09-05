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內陸長者銀行取錢 非裔男女跟隨搶劫

聖伯納汀諾訊
厄浦蘭市被拘捕的男女劫匪居然笑得開心。（警方提供）
厄浦蘭市被拘捕的男女劫匪居然笑得開心。（警方提供）

南加內陸近日一對男女企圖搶劫從銀行取錢返家的長者，老人大呼求救，劫匪逃跑後被拘捕。警方警告近期尾隨銀行取錢者打劫及偷竊案頻發，提醒民界注意安全。

據KTLA報導，案件發生在厄浦蘭市（Upland）8月30日（周三）午後。男女搶匪分別是29歲伊士魯馬提（Jacourie Ishlumati）和28歲坎寧海姆（ Janelle Cunningham）。兩人尾隨一對從銀行取錢返家的長者夫婦，位於市區Shorewood街2000號街區。當老夫婦駕車停在自家門前車道時，兩名搶匪突然衝出，試圖威脅老夫婦交出錢財，否則不利。老夫婦大驚，高喊求救，驚動鄰居救援，嚇阻了搶匪，兩嫌駕車逃離。

警方接到報警後，將兩名男女搶匪拘捕。不過令人意外的是，男女搶匪在警方提供被拘捕登記照片上顯得非常開心，不像作案被拘，倒像是剛參加了一場社區娛樂活動。

實際上，近期內陸居民從銀行取錢後尾隨作案頻發。芳塔那市（Fontana）警方就提醒居民提高警惕。警方表示，竊盜在受害者取款後再跟蹤尾隨，到了第二個地點後實施盜竊。此類案件中，嫌犯先觀察從銀行取出現金的受害者，跟蹤至下個地點，趁機從受害者車中盜取，或者直接搶劫。

警方還提到7月22日在市區發生的一起竊案。一名受害者從市區大通銀行提取1060元現鈔，放在車內。又開車去了一家藥店，停留不到十分鐘。返回時，發現前車窗被砸碎，車上裝錢信封不見了。警方介入調查，並調取了附近監控錄像。顯示受害者離開後不久，駛來一輛豐田車並停在受害者車旁的車位上，竊盜下車用工具雜碎受害者的車窗，得手後很快駕車離去。

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