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庫克角酒吧恢復 車友重逢淚滿襟

編譯陳盈霖／綜合外電報導
極受摩托車友們歡迎的庫克角餐廳，在8月底發生大規模槍案後，1日重新開放。（ABC 7）
極受摩托車友們歡迎的庫克角餐廳，在8月底發生大規模槍案後，1日重新開放。（ABC 7）

巴沙迪那星報報導，極受世界各地自行車、摩托車友們歡迎，歷史悠久的南加州橙縣「庫克角」（Cook's Corner）餐廳在遭遇大規模槍案後，9月1日上午恢復營運，許多常客上門向遇難者致意，彼此擁抱，心潮起伏。

一名退休警察8月23日在該酒吧開槍射殺分居的妻子和其他人，造成三死六傷的重大悲劇。1日是劫難後的酒吧首次迎客，一群自行車友和社區成員紛紛聚集在戶外露台上，附近有一座紀念碑，緬懷遇難的克拉克（Tanya Clark）、利希（John Leehey）和小斯普羅爾（Sprowl Jr.）。

恐怖發生地往往也是人們開始治癒之處。「我幾乎崩潰了」，酒吧總經理帕爾梅里（Rhonda Palmeri）流淚說，「我看見外面的人們和媒體，我們互相擁抱。」現在，帕爾梅里的目標是替這家受歡迎的摩托車酒吧和餐廳帶來一些治癒的平靜感，專注照顧16名員工，「所有員工都想重啟餐廳，我們有社區大力支持。」

1日中午，點餐的隊伍穿過餐廳、露台，人們三五成群說話，有些人互相擁抱，有人坐在戶外桌上吃著漢堡、薯條、三明治等。周圍有數十輛摩托車排成一列。餐廳最靠近舞台的區域，也就是槍案發生處格外空蕩，只有幾張高腳桌上插著鮮花。

富樂頓居民安德森（Rick Anderson）坐在酒吧中，她說，「帕爾梅里就像我的妹妹，我擁抱了她，除表達支持外，也也來此紀念斯普羅爾，他的兒子和我兒子是好朋友」他說。

「我兒子哭著打電話給我」安德森談到斯普羅爾當時因試圖阻止槍手而遭殺害時表示，「當他聽見槍聲跳了起來。他就是這樣的人，這是我尊重他的原因，我們支持他的兒子。」他也表示，槍案不會損害他對酒吧的印象。

該店不僅受到自行車手歡迎，且受到家庭、遊客與來自世界各地自行車俱樂部歡迎。餐廳每週一、二、四都有歡樂時光，開放麥之夜，許多橙縣成立的樂隊都會在該店演出。

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