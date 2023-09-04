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勞工節洛縣購物折扣大 網紅美食店最火爆

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
網紅餐飲店最火爆，門口排滿長隊。豚骨面、奶茶店，這些傳統的華人美食，讓中外食客心甘情願花幾個小時排隊等待，沒有怨言。（记者邵敏／摄影）
網紅餐飲店最火爆，門口排滿長隊。豚骨面、奶茶店，這些傳統的華人美食，讓中外食客心甘情願花幾個小時排隊等待，沒有怨言。（记者邵敏／摄影）

9月4日勞工節（Labor Day）正值周末小長假，洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）的購物中心，商家紛紛推出節日大優惠，折扣低至三折，引來不少人圍觀搶購。而當天最火爆的是一些網紅餐飲店，門口排長隊客人絡繹不絕，可見人們對美食的追求排在首位。

（視頻來源：記者邵敏）

亞市聖塔安尼塔購物中心，華人喜歡稱為Arcadia Mall，4日中午人潮湧動，室內、室外停車場車流不息、一位難求。勞工節小長假是學生開學季以來的第一個長周末，很多家庭老少全體出動，在商場裡購物、聚餐，熱鬧非凡。

商家推出節日大折扣，門口醒目地標註著優惠力度，吸引人們前往消費。一家高檔家具店的床墊、床架全部打折，店員介紹說，今天是活動的最後一天，所有新款、舊款全部參加。華人張女士一家正在店內諮詢，她表示，早就看中這家店的一款床墊，平時價格太高下不了手，今天特意來看看。

這家大型購物中心的服飾店眾多，勞工節當天，不少知名品牌的衣服、鞋子、包包都加入促銷隊伍。一家開張不久的運動品牌服裝店，更是打出所有商品4折大優惠，平日愛好健身的亞市居民Emma在店裡逛得不亦樂乎。

商場內的珠寶首飾看似折扣力度最大，推出最低三折的廣告招牌，吸引不少顧客駐足，但詳細詢問店員才知道，只有少數商品享有這樣的大折扣。不過定價本來就高的首飾、手錶能有一些優惠，也已顯示商家的節日誠意。當日的連鎖化妝品店絲芙蘭(Sephora)，部分產品對折，且標註折扣僅此一日，讓很多愛美女士在店內流連忘返。

相比搶購打折商品來說，購物中心的餐廳最火爆，集合了幾十家快餐店的Food Court，幾乎座無虛席，一些網紅餐飲店的門口更是排滿長隊。豚骨面、奶茶店，這些傳統的華人美食，讓中外食客心甘情願花幾個小時排隊等待，沒有怨言。

華人陳先生帶著兩個孩子也在隊伍中，他表示，節假日主要不是購買打折產品，而是一家人都休息，對於大部分華人來說，聚餐吃飯才是重頭戲。

商家推出勞工節大優惠，折扣低至三折。（记者邵敏／摄影）
商家推出勞工節大優惠，折扣低至三折。（记者邵敏／摄影）
店門口醒目標註著優惠力度，吸引人們消費。（记者邵敏／摄影）
店門口醒目標註著優惠力度，吸引人們消費。（记者邵敏／摄影）
家具店的床墊、床架打折。（记者邵敏／摄影）
家具店的床墊、床架打折。（记者邵敏／摄影）

華人 勞工 亞凱迪亞

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