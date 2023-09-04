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洛杉磯醫護勞工節遊行 不滿人力短缺服務差

洛杉磯訊
數千名醫護人員參與勞工節抗議活動，手舉不同語言的告示牌，希望引起社會的重視。（fox11）
數千名醫護人員參與勞工節抗議活動，手舉不同語言的告示牌，希望引起社會的重視。（fox11）

9月4日勞工節長周末，洛杉磯縣約4000名醫護從業人員舉行了「公民不服從行動」（civil disobedience action）遊行集會，希望引起社會對醫療護理議題的關注。服務業僱員國際聯合會(SEIU)美西醫療工作者聯盟主辦這次活動，表達對長期以來漏診、疏忽和醫護人力短缺等狀況的不滿。與此同時，其他勞工聯盟也在同日舉辦遊行野餐集會，希望能喚起對勞工權益的關注。

醫護人員在上午9時從洛杉磯市區的洛斯費利茲小學（Los Feliz Elementary School）出發，沿途遊行約半英里，最終抵達凱瑟醫療中心。

新聞秘書索爾達納（Renée Saldaña）表示，此次活動是希望喚起對醫療護理議題的關注。凱瑟醫療機構目前正在與工會聯盟談判，取代即將於9月30日到期的合同。儘管醫療保健行業因疫情導致人力短缺，但凱瑟醫療機構在2022年已新增2萬9000多名新員工，並計劃在2023年進一步擴充。凱瑟醫療機構強調，高達96%的工會成員已接受他們的就業機會。

與此同時，洛杉磯縣也在威明頓舉行第44屆年度洛杉磯/長堤港勞工聯盟勞工節遊行和野餐集會，主題為「工會勞工構建美國夢」（Union Labor Built the American Dream）。該遊行由聯盟主席巴拉根帶領，他指出工會在美國中產階級的建設和維護方面扮演著關鍵作用，並為工資和福利設定基準。預計約有5000至6000人參與這場被譽為西海岸最大規模的勞工節團結遊行。遊行上午10點從Broad Avenue和E Street 交叉口出發，沿E Street向西前進，然後沿Avalon Boulevard向北，最終在班寧公園（Banning Park）結束，隨後將舉行野餐集會。

此外，總統拜登在勞工節宣言中強調工會對美國的貢獻，指出工會在確保工人權益、福祉和社會繁榮方面扮演著重要角色。他強調工會的努力為美國的經濟穩定和社會公正作出重要貢獻。

勞工 洛杉磯 拜登

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