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巨浪本周襲南加 遊客遠離海灘水域

洛杉磯訊
本周巨浪將襲擊南加許多海灘，局部海浪可高達8呎。（KTLA）
本周巨浪將襲擊南加許多海灘，局部海浪可高達8呎。（KTLA）

近日準備去海灘遊玩的人一定要小心，當局發布警告，預計本周巨浪將襲擊南加州許多海灘地區，局部地區的海浪可高達8呎。

據國家氣象局（National Weather Service）報導，洛杉磯縣和范杜拉縣（Ventura）的一些海灘預計將出現4呎至7呎的海浪，局部地區的海浪可能高達8呎。氣象局針對這些地區發布高浪警告，有效期至9月5日（周二）下午5時。

在橙縣，海浪將持續更長時間，當局已發布巨浪警告，有效期至6日（周三）晚上8時。據氣象局稱，當地巨浪將高達4呎至7呎，在新港灘（Newport Beach）以北最高的海浪中，高度可達8呎。預計巨浪將在5日上午時候達到頂峰，午後和6日（周三）逐漸減弱。

前往海灘的遊客面臨巨浪的風險增加，巨大的海浪可能會將游泳者和衝浪者迅速捲入海裡。氣象局表示，巨大的海浪會造成難以估量的傷害，甚至將人們從海灘和岩石上沖走。

游泳者被要求遠離水面，或待在有救生員值班的救生塔附近。洛縣救生員在Instagram上發布消息：下水前一定要和救生員確認一下。氣象局同時強調，要遠離岩石，因为在高浪條件下，岩石碼頭也可能致命。

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