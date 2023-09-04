LA街頭小販遭暴打搶劫 8歲女兒目睹全過程

南洛杉磯的一名街頭小販遭到五個蒙面男子的殘酷襲擊和搶劫。（@ENAMORADOALEX_）

9月2日在南洛杉磯 （South LA），一名街頭小販遭到五個蒙面男子的打劫，搶走了他隨身所有的現金和證件以及一些商品，而且，這次襲擊發生在他的8歲女兒的面前。

素材來源：@ENAMORADOALEX、KTLA，記者子為後製

9月2日下午3時左右，街頭小販卡巴哈爾 (Jose Carbajal) 將貨車停在Broadway和Manchester大道交界處附近，出售T恤和其他商品。突然，五個蒙面賊走近他，感覺到有一把槍頂著他，隨後他被扔到了地上。一名在附近開車的目擊者，用手機攝像捕捉到了這場對街頭小販的攻擊。

根據卡巴哈爾的描述，劫匪不僅搶走了他的一些商品，還偷走了2200元現金、汽車登記證、護照和借記卡，並在之後使用該卡加汽油。

卡巴哈爾是一位單親父親，他說最糟糕的是這起事件發生在他的患有自閉症的8歲女兒面前。卡巴哈爾在接受KTLA採訪時用西語說到，「我只能對他們說，願上帝繼續祝福他們... 總有一天，事情不會那麼順利。我們所有人都非常努力地工作，來維持我們家人的生活，就像我為女兒所做的那樣。他們所做的事情並不友善。」

目前，卡巴哈爾和他的女兒住在一家酒店裡，他說正在攢錢買一套公寓，但既然被搶劫了，他得從頭開始。「我要冷靜看待這件事，不能讓它影響我的個人生活。我需要繼續前進，讓女兒有更好的生活。」

搶劫事件發生後的第二天，卡巴哈爾又回到了工作崗位。他表示很感謝街區其他支持他的街頭小販，也希望他的遭遇能夠警示其他人注意周圍環境。

洛杉磯市警察局（LAPD）表示，他們已經了解到這起襲擊和搶劫事件並正在調查。與此同時，好心人士正向卡巴哈爾的家庭伸出援手，通過 GoFundMe 發起捐款活動，以幫助他彌補被暴力搶劫造成的部分損失。