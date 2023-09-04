我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國「不速之客」欲闖美敏感設施高達100次

2024總統選舉戰場縮小 少數幾州些微得票率將定勝負

陽光女人才藝大賽 載歌載舞笑聲一片

記者子為／蒙特利公園市即時報導
世界陽光女人聯合總會9月3日舉辦「陽光女人話中秋」活動。（記者子為/攝影）
世界陽光女人聯合總會9月3日舉辦「陽光女人話中秋」活動。（記者子為/攝影）

為迎接中秋節，並傳承陽光女人精神，世界陽光女人聯合總會9月3日在蒙特利公園市舉辦第二届 「陽光女人、陽光女孩」才藝大賽，又名「陽光女人話中秋」，活動現場陽光佳麗和盟友熱情集結，帶來了豐富多采的表演節目。

影音：記者子為

世界陽光女人聯合總會會長鲁俐池表示，感謝陽光姐妹們到場支持，陽光女人團隊走到哪裡都是歌聲一片、笑聲一片。陽光女人旨在宣揚博愛境界和燃燒精神，希望能像蠟燭一樣，燃燒自己，照亮別人。鲁俐池指出，希望陽光女人團隊能堅持傳承愛，不僅傳遍洛杉磯，更將愛散播到海內外和世界各地。最後，她預祝現場所有人中秋快樂、闔家幸福。

陽光教育學院院長孫偉感謝台前幕後的工作人員和各位到場嘉賓，期待藝術家們帶來的精彩表演，並送上最誠摯的節日問候，祝賀活動圓滿成功。

活動現場演出了20多個節目，包括舞蹈、唱歌、樂器演奏、旗袍秀等，表演者包含各個年齡層，有成熟女性也有可愛女孩，秉承陽光女人的精神帶來各式各樣的精彩演出。

魯俐池會長指出，陽光女人團隊舉辦該活動，宗在弘揚中華文化，傳播中華品德，展示中華魅力，促進中美文化交流，引領健康美時尚。陽光的女人能給與人們美好的生活、溫暖的家庭和光明的未來。

（視頻攝製：記者子為）

世界陽光女人聯合總會會長鲁俐池表示，陽光女人團隊走到哪裡都是歌聲一片、笑聲一片（...
世界陽光女人聯合總會會長鲁俐池表示，陽光女人團隊走到哪裡都是歌聲一片、笑聲一片（記者子為/攝影）

蒙特利公園市 洛杉磯 教育

上一則

天降暴雨沙漠變泥沼 洛縣華人「火人祭」受困

下一則

LA街頭小販遭暴打搶劫 8歲女兒目睹全過程

延伸閱讀

日本女人無償做家務 換算能領薪7600億美元 是男人3倍多

日本女人無償做家務 換算能領薪7600億美元 是男人3倍多
英女王逝世屆周年 擁護者帶柯基犬去一處致敬

英女王逝世屆周年 擁護者帶柯基犬去一處致敬
陽光保健中心 健康豐富的陽光膳食 受到會員及廣大家屬朋友的好評

陽光保健中心 健康豐富的陽光膳食 受到會員及廣大家屬朋友的好評
美國首個天體營 源自新州松園 創辦人竟是牧師

美國首個天體營 源自新州松園 創辦人竟是牧師
後院的槍聲（八）

後院的槍聲（八）
和家馨兒獲獎 揭官三代背景 「以後想當陽光男模」

和家馨兒獲獎 揭官三代背景 「以後想當陽光男模」

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤