陽光女人才藝大賽 載歌載舞笑聲一片

世界陽光女人聯合總會9月3日舉辦「陽光女人話中秋」活動。（記者子為/攝影）

為迎接中秋節，並傳承陽光女人精神，世界陽光女人聯合總會9月3日在蒙特利公園市 舉辦第二届 「陽光女人、陽光女孩」才藝大賽，又名「陽光女人話中秋」，活動現場陽光佳麗和盟友熱情集結，帶來了豐富多采的表演節目。

影音：記者子為

世界陽光女人聯合總會會長鲁俐池表示，感謝陽光姐妹們到場支持，陽光女人團隊走到哪裡都是歌聲一片、笑聲一片。陽光女人旨在宣揚博愛境界和燃燒精神，希望能像蠟燭一樣，燃燒自己，照亮別人。鲁俐池指出，希望陽光女人團隊能堅持傳承愛，不僅傳遍洛杉磯 ，更將愛散播到海內外和世界各地。最後，她預祝現場所有人中秋快樂、闔家幸福。

陽光教育 學院院長孫偉感謝台前幕後的工作人員和各位到場嘉賓，期待藝術家們帶來的精彩表演，並送上最誠摯的節日問候，祝賀活動圓滿成功。

活動現場演出了20多個節目，包括舞蹈、唱歌、樂器演奏、旗袍秀等，表演者包含各個年齡層，有成熟女性也有可愛女孩，秉承陽光女人的精神帶來各式各樣的精彩演出。

魯俐池會長指出，陽光女人團隊舉辦該活動，宗在弘揚中華文化，傳播中華品德，展示中華魅力，促進中美文化交流，引領健康美時尚。陽光的女人能給與人們美好的生活、溫暖的家庭和光明的未來。