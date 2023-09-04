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天降暴雨沙漠變泥沼 洛縣華人「火人祭」受困

記者邵敏／洛杉磯即時報導
緊急離開的旅行者被送到營地路邊，有車將接送他們到附近小鎮。（Aaron梁）
緊急離開的旅行者被送到營地路邊，有車將接送他們到附近小鎮。（Aaron梁）

來自世界各地的數萬名遊客，聚集在內華達沙漠慶祝「火人祭」（ Burning Man），但突如其來的大暴雨導致當地交通癱瘓、活動終止，人們被困黑岩城，面臨通訊困難、食物短缺、緊張焦慮等困境，其中包括多名南加華人，9月3日陸續撤離。

（視頻來源：Aaron梁，記者邵敏後製）

1日開始的大雨將原本塵土飛揚的沙漠變成了泥潭，音樂節道路緊急關閉，數千人被告知就地避難。截至發稿前，當地警方表示正在調查一起死亡事件，但拒絕透露具體細節。

洛杉磯縣華人旅行者Aaron梁，親身經歷「火人祭」暴雨現場，同行的60多名遊客，來自洛杉磯、北加州、中國大陸、以及世界各地慕名前來參加盛會的華人。 Aaron梁用不穩定的通訊信號，與本報記者短信聯繫，他表示，同行華人目前都處於安全狀態。

根據Aaron的介紹，1日（周五）中午當地開始降雨，但氣象預報一直在變化，開始說降到當天下午6時，後來預報降到7時、8時、9時。事實上，第二天凌晨3時還在降雨，持續的大暴雨導致整個湖床全是泥濘。

雨水淹沒旅行者的露營帳篷，一些人在尋找新的住處。 「火人祭」組織者要求參加節日的七萬多人節約食物和水，因為進入現場的道路已被關閉。

Aaron表示，他所在的團隊準備充分，食物、飲用水沒有問題，但很多遊客沒有吃的，Aaron房車內儲備的的食物很快分發完。被困的活動現場對外通訊信號也不好，所幸Aaron所在的華人營地有自己的無線網絡（WIFI），可以跟外界聯繫，與家人朋友報平安，但也無法保證正常通電話。

暴雨降臨後，「火人祭」所有活動處於暫停狀態，管理方一度封閉所有道路，不允許出入。 Aaron介紹說，一些人嘗試走路出去，「管理方攔車不攔人，應該是擔心開車出去會把道路壓壞，導致後續道路恢復更加艱難。」

直到2日下午，管理方才允許一些有緊急計劃的遊客離開，但仍不批准車輛進入。 Aaron開著一部四驅車送幾名華人出營地，道路泥濘，非常難開，一路上見到不少車輛深陷泥潭。

這些選擇緊急離開的旅行者，被送到營地路邊後，有車將會接送他們到附近小鎮。對於管理方此次的應急處置服務，Aaron表示他們已經盡力，將近八萬人參加這場盛會，各種情況隨時發生，但現場整體秩序較好，他也聽到營地廣播，如果遊客需要食物和飲用水，可以前往領取。

大部分受困者都別無選擇，只能等待。天氣預報預測，沙漠可能會出現更多降雨，導致情況進一步惡化。人們對降雨量增加的報導感到擔憂，因為擔心營地的室外廁所可能溢出，而另一場暴風雨可能導致洪水發生。

本屆8月28日至9月5日的「火人祭」，是新冠疫情後首次恢復舉辦，這場在沙漠裡舉辦的盛大活動，包括音樂、藝術裝置和通宵派對，每次都會吸引數萬人長途跋涉前往，自力更生、自我表達和去商品化，是盛會傳遞的精神。 Aaron說，自己和身邊的同行者沒有恐慌，因為參加這場盛會就是體驗不一樣的生活。

據Aaron發來的現場最新消息，3日當地交通陸續恢復，他開著房車正在走出泥濘之地。

雨水淹沒旅行者的露營帳篷，一些人在尋找新的住處。（Aaron梁）
雨水淹沒旅行者的露營帳篷，一些人在尋找新的住處。（Aaron梁）
大雨將沙漠變成泥潭，數千人被告知就地避難。（Aaron梁）
大雨將沙漠變成泥潭，數千人被告知就地避難。（Aaron梁）
突如其來的大暴雨導致「火人節」交通癱瘓、活動停止。（Aaron梁）
突如其來的大暴雨導致「火人節」交通癱瘓、活動停止。（Aaron梁）
道路泥濘，不少車輛深陷泥潭。（Aaron梁）
道路泥濘，不少車輛深陷泥潭。（Aaron梁）

華人 暴雨 洛杉磯

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