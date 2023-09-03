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黑大個搶劫洛縣珠寶店 主僕仨拳棍齊下打出門

洛杉磯訊
珠寶店店主和員工奮力反擊持槍劫匪。（KTLA5）
珠寶店店主和員工奮力反擊持槍劫匪。（KTLA5）

洛杉磯艾爾蒙地市（El Monte）9月2日（周六）發生一起搶劫案件，一家珠寶店店主和員工3人合力反擊持槍劫匪，嫌犯脫光上衣、半裸屁股倉皇而逃，現場視頻記錄了整個過程。

（影音來源：被搶珠寶店，記者邵敏後製）

據珠寶店店主稱，事件發生在2日下午2時30分左右，案發地點位於 Main Street 和 El Monte Avenue 交匯處的 Meza's Jewelry。

一段令人震驚的現場視頻記錄了雙方搏鬥的瞬間，商店店主和員工三人奮力阻擋劫匪，拳棍交加，嫌疑人被打出門外，又被一根棍子擊中。他脫下上衣，光著身子沿街奔跑，2名青年店員追出了一小段距離。

街對面另一家珠寶店的監控錄像顯示，嫌疑人當時手裡拿著大件物品靠近商店。後來嫌疑人闖入商店後，向店內每個人噴灑胡椒霧，並用錘子砸碎陳列櫃。

店主表示，嫌疑人打算用一個箱子搬走戰利品，但他沒有得逞，也沒有搶到任何東西。當店員追趕劫匪到外面時，劫匪拿著槍說，「我要射殺你們，我要殺了你們所有人。」

案發後，店裡仍然散落著一地碎玻璃和些許珠寶，甚至還有雙方搏鬥時留下的血跡。雖然保險公司會賠償損失，但由於暴力搶劫，店主仍處在恐懼之中，揮之不去的憂慮讓家人難以承受，他們不願透露自己的姓名，「你永遠不知道他們是否會回來，或者對我們做什麼。」

儘管嫌疑人的身份目前尚未確定，但警方表示，他們已經掌握了可靠的線索，案件仍在繼續調查中。

劫匪脫光上衣倉皇而逃.（KTLA5）
劫匪脫光上衣倉皇而逃.（KTLA5）

艾爾蒙地 保險 洛杉磯

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