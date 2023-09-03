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勞工節長周末濕潤悶熱 預計4日放晴

洛杉磯訊
南加州勞工節長周末處於悶熱之中，氣候較為潮濕，但9月4日當天太陽可能會出現。（Pexels）
南加州勞工節長周末處於悶熱之中，氣候較為潮濕，但9月4日當天太陽可能會出現。（Pexels）

天氣預報員稱，截至9月3日，南加州勞工節長周末正處於悶熱之中，氣候較為潮濕，但9月4日勞工節當天太陽可能會出現。

國家氣象局（NWS）指出，以北加為中心的低壓系統已將熱帶濕氣帶到了南加。氣象學家麥克斯韋（Brandt Maxwell）在9月2日表示，南加仍然會有很多雲層，有些甚至會持續到9月4日。該低壓系統的影響範圍很廣，自9月1日下午以來，南加許多地方都出現了小雨，聖蓋博谷山脈的降雨量超過了3吋。

截至9月2日下午1時，24 小時降雨總量顯示，柯洛那（Corona）附近降雨量為0.46吋，安大略（Ontario）降雨量為0.18吋，聖蓋博谷降雨量為0.83吋。南加大多數其他地區都下了半吋降雨，或者少量降雨。在南加降雨結束前，洛杉磯縣東北部的山脈和山谷可能會再次出現更多降雨。

麥克斯韋說，「大部分地區只會出現陣雨，但也有可能出現雷暴，下午可能出現在山區。」

不過，勞工節長周末的天氣受低壓系統影響相對涼爽，南加的氣溫在70 多度左右。預計氣溫將保持在該範圍內直到9月4日，然後緩慢上升。

至於勞工節周一當日，預計會相當悶熱。聖費南度谷（San Fernando Valley）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和河濱縣（Riverside）地區的氣溫可能達到 80 多度。長提（Long Beach）和橙縣的氣溫應該在70多度左右。

9月2日下午，長堤的濕度徘徊在 65% 左右，洛杉磯市中心66%，范奈斯（Van Nuys）73%，安大略 69%。9月3日晚間，南加大部分地區的降雨會逐漸減弱，4日預計將迎來晴朗的天空和陽光。

麥克斯韋說，「到周一天氣應該會乾燥，涼爽得多，非常適合戶外活動。」

如果在勞工節周末前往海灘，預計會遇到更大、更洶湧的海浪，浪高可達6呎，並且會有強烈的離岸流。洛杉磯、范杜拉（Ventura）和橙縣的海灘危險警告已經生效，將持續到9月5日下午。

麥克斯韋說，「海灘上的遊客將會很多，所以希望人們能夠意識到這一點，特別是因為有很強的離岸流。」

這也可能是一個多風的假期，9月2日聖蓋博谷山脈的陣風時速為每小時30至40哩。9月4日，聖費南度谷可能會感受到時速20哩的陣風，其中安大略的陣風為每小時25哩，聖伯納汀諾縣的陣風為每小時20哩，長堤的陣風為每小時5哩。

南加大 勞工 聖蓋博

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