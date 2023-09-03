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洛州大獲評美西「物超所值」大學第一名

洛杉磯訊
洛州大學生在畢業儀式上擊掌慶祝。（Cal State LA ）
洛州大學生在畢業儀式上擊掌慶祝。（Cal State LA ）

洛杉磯加州州立大學（Cal State LA，簡稱：洛州大）提供資訊，「華盛頓月刊」（Washington Monthly）最新發布「美國物超所值大學」排行榜名單，Cal State LA獲評美西排名第一。

「華盛頓月刊」還將洛州大評為「最佳碩士大學」（Best Master's Universities）類別中排名第二，顯示洛州大比2022年又提升了一個名次。該排名是基於大學對公共利益的貢獻，包括社會流動性、研究和促進公共服務等主要因素。

據智庫Third Way近期發布2023年大學經濟流動指數報告，將Cal State LA列為全美提供最多經濟流動性和最佳投資回報的大學之一。這項研究根據學生獲得佩爾獎學金（Pell Grants）比例、就讀成本以及學生畢業後預期收入等因素進行評估。

在本科階段就讀的學生可以參與科研項目是洛州大的傳統，也是學生經歷的一部分。「少數族裔獲得研究機會」（MORE）項目通過提供更多學生發展和研究機會，提高少數族裔學生在自然科學、數學和工程領域，追求研究職業的發展水平。少數族裔學生在STEM領域獲得博士學位畢業率方面，該校也處於領先地位。

洛州大致力於參與、服務和公益。該大學通過提升社區的經濟和社會發展，獲得了「城市和都會區大學聯盟」（Coalition of Urban and Metropolitan Universities）的核心機構稱號。該大學還是聯邦指定的拉美裔、少數族裔及亞太裔美國人服務機構。

洛州大目前正在引領一個地區性大學聯盟，參加「加州人為大家」（CaliforniansForAll）計畫。該聯盟為至少200名低收入至中等收入家庭的學生提供公民和社區參與機會。同時通過提供財務支持來減輕大學債務，解決洛杉磯縣東部一些弱勢社區面臨的挑戰。

洛州大成立於1947年，是位於洛杉磯市中心的重要綜合性公立大學。該大學在全美排名前列，以其學生的社會流動性而聞名。該大學致力於參與、服務和公益事業，在科學、藝術、商業、刑事司法、工程、護理、教育和人文等領域提供課程。該校目前有超過2萬6000名學生和超過25萬名傑出校友。

洛杉磯 加州 低收入

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