拿到7500元新能源汽車補助 須了解這些規則

國稅局提醒，考慮購買新能源汽車的消費者務必了解補貼的最新規則。(本報檔案照)

「2022年降低通膨法案」（IRA）的頒布，對「最高7500元的新能源汽車補貼政策」進行了一些修改。國稅局 日前發佈公告提醒，考慮購買新能源汽車的消費者，務必確保自己了解最新的補貼規則。

納稅人在購買新能源汽車前，首先應確保車輛由合格的製造商生產，國稅局在官方網站已列出所有符合資格的製造商。這些製造商已與國稅局簽訂協議，並向國稅局提供了有效的車輛識別號碼（VIN），作為匹配納稅人稅表 信息的依據。

因此，納稅人在購買全新或二手的新能源汽車時，應檢查製造商和車輛型號是否符合補貼資格。在購買車輛時，賣方應向買家提供一份包含製造商名稱、車輛型號和VIN的賣方報告。

同時，補貼政策對買家年收入進行了分類限制。夫妻共同申報的年收入限制為30萬元；家庭戶主的年收入限制為22萬5000元；未婚人士的年收入限制為15萬元。對於二手車買家，上述三類收入限制分別為15萬元、11萬2500元和7萬5000元。

此外，國稅局提醒，新能源汽車的稅收優是一種「不退還的稅收抵免」（non-refundable tax credits）。這種抵免方式的特點是，若抵免額度超出納稅人所欠稅款，則這部分優惠不予退還。舉例來說，對於已獲得7500元抵稅額度的納稅人，若當年的應繳稅款為5000元，則多出來的2500元抵稅額自動作廢。

IRA的實施，在收緊一些補貼資格要求的同時，也擴大了補貼的適用範圍，包括將燃料電動車 、二手和商用新能源汽車納入補貼範圍。民眾在選購車輛時，可通過fueleconomy.gov/feg/tax2023.shtml查詢具體的補貼額度。