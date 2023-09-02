南加中興大學校友會年會 凝聚情感承諾服務

國會議員趙美心、前加州議員伍國慶、核桃市市長伍立倫等嘉賓向新會長陳麗華和卸任會長吳蓉華等人頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中興大學校友會年會暨會長交接儀式9月2日（周六）在海珍大酒樓舉行，也是疫情後該校友會首度舉辦的實體活動，吸引了眾多嘉賓參與；同日也舉辦義賣活動，籌款捐作中興大學學弟妹獎學金。這場年會不僅凝聚了校友們的情感，也彰顯了中興大學校友會對學術交流和社會服務的持續關注與承諾。

與會嘉賓包括國會議員趙美心 、前加州眾議員伍國慶、核桃市市長伍立倫、僑教中心主任陳敏永、經文處領務組組長鄭如惠和經濟組組長劉倫正、世界日報社長于趾琴、聯合大專校友會會長辛志超、中興大學校友會創辦人陳李琬若等。

卸任會長吳蓉華表示，南加 州中興大學校友會一直與母校保持著緊密聯繫，並將於同日舉辦義賣活動，籌募獎學金幫助中興大學的優秀學生克服家庭經濟困難。她強調，南加州中興大學的校友們一直秉持著校訓「誠、樸、精、勤」。

新任會長陳麗華表示，校友會此次交接儀式格外重要。她呼籲校友們團結一致，秉持「中興人、一家人」的理念服務校友，並將最新的學校情況和信息分享給大家。

中興大學校友中心組長洪啟耀指出，南加州校友會的年會活動，也促進了各地校友會之間的聯繫，中興大學校長也致力於推動不同國家學府之間的合作，以建立更緊密的聯繫。

在活動中，趙美心、伍國慶、伍立倫等嘉賓也向陳麗華和吳蓉華頒發了表揚狀，洪啟耀也代表中興大學頒發獎牌給吳蓉華以資感謝。當天的義賣活動所籌得的資金將用於中興大學學弟妹的獎學金，體現了校友會的關心和支持。