亞裔女無端被暴打 訴捷運人員放任不管

受害亞裔女子A，在捷運上無端遭暴打。（ABC）

今年5月曾在長堤 （Long Beach）大都會捷運 （Metro，簡稱捷運）無端遭暴打的亞裔女子近日在洛杉磯高等法院對捷運提起訴訟，稱其遭遇仇恨犯罪被襲擊時，捷運員工疏忽大意沒有保護她。

根據洛杉磯時報，這名53歲的女子A，因害怕被報復不願透露真實姓名，本月在洛杉磯縣高等法院發起訴訟。訴狀中稱捷運及其員工存在工作疏忽，在她被攻擊時不得不「自己保護自己」，她被另一名乘客反覆暴打。她還堅稱這是一起仇恨犯罪，因為施暴者在打她前重複罵著種族歧視 的詞彙。

女子的律師Steven Haney在訴狀中說，該起攻擊本是「可以預防的」，但「捷運沒有履行其法律責任來保護公共區域、乘客，免受騷擾、攻擊和種族仇恨犯罪。即使捷運對其列車上的騷擾、攻擊、種族仇恨問題心知肚明。」

目前捷運當局未對該起訴訟發表任何評論。

負責該起事件調查的長堤市警局稱，目前該案尚無頭緒，沒有嫌疑人被捕。警局表示，「目前我們沒有信息和證據表明這是一起仇恨案件。」儘管訴狀中提到了一些種族歧視用語，受害人在最初接受警方訊問時，不記得襲擊者具體說了什麼。警局有審訊時的監控錄像為證。不過警局也表示，受害女子當時確實堅定地表示襲擊者是出於種族仇恨打人。

長堤警方表示他們想再次詢問受害女子，但被拒絕了。受害女子的代理律師對此表示，女子在事發當天被詢問了很久。在提出訴訟後，他建議受害人不要再接受二次詢問。

長堤警方表示已經對案發當日捷運上的監控做了調查，但拒絕將監控分享給媒體。

案發的5月17日，受害女子A與其另一名男性友人B乘坐捷運A線在長堤市往北方向的列車上。兩人原本坐著，他們後面坐著一名中老年男性。之後有兩名年輕女子上車，一名是梳著彩色辮子的非裔女性，牽著狗；另一人是身著黃色上衣的白人女性。兩人在捷運和站台間上上下下。

當時A的男性友人B看到兩名女性乘客好像要摔倒，就伸手去扶，但被A阻止了。A表示男女授受不親，去扶她們不合適。這時後面坐著的那名中老年男性開始衝她吼叫，「Asian B*」「你是個女的，不要告訴他該做什麼。」

這時A和那名中年男子開始爭吵，引來那名黃衣白人女性的注意。這時黃衣女子跳上地鐵，也衝著A大罵種族歧視語「Asian B*」，A想避開她時，黃衣白人女子卻開始朝A拳打腳踢起來。

訴狀中稱，事發時列車駕駛員就在不遠處，暴力事件的發生時，「不管不問，任其發生。」