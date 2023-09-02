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4人幫攜口袋搶名牌 16歲女持胡椒槍嚇員工

洛杉磯訊
四名嫌犯盜竊的商品價值5000元，多數為國際知名品牌。（LAPD提供）
四名嫌犯盜竊的商品價值5000元，多數為國際知名品牌。（LAPD提供）

洛杉磯市警局近日成功拘捕四名在西湖區（Westlake）WSS鞋店進行偷竊和威脅行為的嫌犯，他們竊取高達5000元的商品；兩名成年男子和兩名16歲女孩9月1日（周五）被警方逮捕並面臨搶劫指控。

洛杉磯警方指出，該起案件發生在1日上午10時20分左右，事發當時，兩名成年男子和兩名未成年女孩進入該商店，攜帶著多個袋子，竊取價值數千元的商品，隨後試圖離開。商店保安試圖阻止他們，其中一名女孩還使用胡椒噴霧威脅保安。在經過短暫的對峙後，保安最終讓這些嫌犯離開，並立即聯繫警方。

洛杉磯警察局隨後在推特上發佈相關訊息，並將這些嫌犯描述為「攻擊性嫌犯」（Assault suspect），並與商店員工會談確定嫌犯涉嫌有組織的零售竊盜行為後，根據嫌犯的特徵展開調查。僅數分鐘後，警方在第八街（8th Street）和聯合道（Union Avenue）交叉口附近找到這四名嫌犯。儘管他們試圖步行逃離現場，但最終被迫進入附近建築物的洗衣房內並反鎖自己。警方採取行動破門而入，拘捕了這四名嫌犯。

目前兩名成年男子已被拘留，將面臨搶劫指控。洛杉磯警方指出，這兩名男子過去曾因類似罪行被捕。兩名16歲女孩也將被指控搶劫罪。

組織性零售竊盜活動逐漸成為加州居民和洛杉磯市民關注的焦點。加州公路巡警局（CHP）和洛杉磯警方成立專案小組，重點打擊團夥偷竊和搶劫案件，加州政府特別撥出專款和增加資源支持專案小組。

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