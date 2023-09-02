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加州巡警招募千人 年薪過10萬行業有風險

記者楊青/洛杉磯即時報導
CHP具有非常強大的團隊精神，團隊和家庭意識很强。（李若提供）
CHP具有非常強大的團隊精神，團隊和家庭意識很强。（李若提供）

加州政府2022年提出「CHP 1000」招募工程，目標再擴增1000名公路巡警，目前仍在進行中。有興趣申請且通過培訓和考核的警員，可望在服務大眾的同時，每年獲得超過10萬元的年薪和優惠福利。不過，公路巡警通常單兵作戰，執法範圍大且多處偏僻地區，也是風險較大的警察單位。

目前加州公路巡警招募新血面向全社會公開。加州公路巡邏局表示，他們被視為全國頂級執法機構之一的原因包括，加州擁有全國最多的人口，加州公路巡警的最重要任務是為全加州和外來游客提供安全和服務保障，其培訓和上崗要求，也因此設立了高標準。公路巡警局在其招募廣告中開門見山表示，要求很高，但機會更多，「我們希望為你提供一份可行且有價值的職業」。

通過初審符合基本條件的申請人將開始進入為期26周也就是半年的專業訓練。訓練期間，學員每個月可獲得

5879元至7535元不等月薪、加班費、免費食宿、CAHP工會福利，以及為自己及其家屬提供的全額健康和牙科福利（在學員參加培訓報到的第一個月開始生效）。

加州公路巡警局表示，畢業後工作有保障，也是公路巡警局的吸引力之一。通過培訓以及考核畢業後，學員可立即上崗並成為加州公路巡警。在畢業前的19周至第21周期間，學員會收到一份「夢想表」，上面列出了各地CHP辦事處的空缺和待補工種。學員可按照個人喜好的順序列出他們選擇的地點。大多數初始任務都在較繁忙的主要大都市地區，但警員在完成12個月的試用期後就有資格提交調動請求。

薪資和福利，通常是民眾選擇工作的最主要考量。加州公路巡警局號稱為新警員提供「無與倫比的起薪及福利」。從CHP警校畢業後，新警員年度底薪高達10萬9248元，同時提供警員本人以及其家人全面的醫療、牙科和視力保險，並提供豐厚的年假計劃，該計劃隨著在該部門的服務年限而累積。

加州公路巡警局招募辦公室表示，CHP的工作絕不局限於成年纍月在公路上開車巡邏和執法，非常多元化工作還包括參與禁毒、汽車盜竊、事故調查、酒後駕車執法、K-9警犬部隊、空中行動和摩托車巡邏，以及保護州長等特殊任務。而且工作地點靈活選擇，可根據個人或家庭需求的變化，調動到全州140個不同地點（其中包括八個外勤部門、16個商業執法機構和103個地區辦事處）中的任何一個。

一位CHP的資深退休警官表示，與地方警察雙人開車巡邏不同，公路巡警都是單獨一名警員出勤巡邏，而且大多在比較偏僻的地方工作，雖然九成的工作都是超速開罰單等日常執法，但也常常會遇到毒犯、逃犯等緊急情況，一旦出現緊急狀況，很多時候後援部隊未必能夠象地方警察迅速到達，這些都給巡警的安全提出了嚴峻挑戰。

執法人員葬禮上，不同部門的執法人員都來吊唁，宛若一個大家庭。（李若提供）
執法人員葬禮上，不同部門的執法人員都來吊唁，宛若一個大家庭。（李若提供）

加州 福利 退休

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