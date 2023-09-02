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對勞工最友好 加州排名全美第一

洛杉磯訊
加州被評為對勞工最友好州。（Getty Images)
加州被評為對勞工最友好州。（Getty Images)

在2023年勞工節到來之際，數據統計機構「樂施會」（Oxfam）衡量了美國 50 州以及華盛頓特區和海外屬地波多黎各(Puerto Rico)對勞工的政策，對各州進行了排名，加州被評為對勞工最友好的州。

為了確定排名，研究人員考慮了多個與工作相關的因素，包括最低工資法、病假和帶薪休假規定以及針對勞工的保護政策。每個因素分為三組：工資、工人保護和組織政策的權利。

從統計結果看，加州在「最適合工人」的指數中排名第一，緊隨其後的是俄勒岡州（Oregon）、哥倫比亞特區（the District of Columbia ）、紐約州（New York）和華盛頓州（Washington ）。 相反，北卡州（North Carolina）作為「最差」州排名墊底，其次是密西西比州（Mississippi）、喬治亞州（Georgia）、南卡州（South Carolina）和阿拉巴馬州（Alabama）。

該指數排名前五的州擁有全國最高的最低工資、提供帶薪休假並提供童工保護。這五個州中的三個，包括加州、俄勒岡州和華盛頓州，制定了戶外工作者的高溫標準。相比之下，所有五個排名最低的州的最低工資都停留在聯邦水平 7.25 元，也沒有強制要求帶薪休假，但都有所謂的「工作權」法律。

勞工 加州 華盛頓州

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