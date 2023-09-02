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加州公路巡警局112新人 宣誓上崗提升治安

洛杉磯訊
加州公路巡警局（CHP）2023年度最大訓練班畢業，112名學員本周末宣誓就職上崗。（CHP提供）
加州公路巡警局（CHP）2023年度最大訓練班畢業，112名學員本周末宣誓就職上崗。（CHP提供）

加州高速公路巡警局（CHP）2023年度最大訓練班畢業，112名學員本周末宣誓就職上崗，使全州公路巡警編制超過6600人。

這批在加州州府沙加緬度CHP警校畢業典禮上宣誓就職的新警員，也是今年多個類似訓練班中人數最多的一批，他們將被分配到加州各地CHP分局和社區工作。加州公路巡警局局長Sean Duryee在本次畢業典禮帶領學員宣誓。

特別參加畢業典禮的加州州長紐森在致詞表示，這些新警員代表了加州最勇敢的人們，他感謝警員們的服務以及對改善加州公共安全的承諾。加州正在採取全國領先的行動，通過增加資金、司法改革和創新來加強公共安全。他加強了對犯罪受害者和倖存者的支持，投資警員的健康和福祉，重建社區和執法部門之間信任，並宣布提供創紀錄的資金以加強公共安全。2022年，加州政府發起了「CHP 1000」活動，招募各類潛在申請人為加州服務並促進公共安全。

Sean Duryee局長表示，加州公路巡警局為學員們提供了大量的培訓，以確保他們能夠勝任加州公路巡警局期望的最高水平的安全、服務和安保任務。

加州公路巡警局是加州最大的執法機構之一，也是全美最大的州級執法機構。隨著本周末這批新警員加入，加州公路巡警局宣誓巡警超過了6600人。到目前為止，加州公路巡警局還有1000個職缺等待填補。

加州 紐森 投資

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