78屆聯大開幕前夕 紀欽耀投書美媒支持台灣參與

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀。(經文處官網)

第78屆聯合國 大會訂於2023年9月5日在紐約召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長投書南加州 「比佛利報」 (Beverly Press)，於該報8月31日刊登本處紀欽耀處長投書，呼籲支持台灣參與聯合國。

紀欽耀處長在投書中指出，當世界關注俄羅斯入侵烏克蘭的後果，以及台灣正面臨著對抗中國擴張的鬥爭，顯示以規則為基礎的國際秩序對於穩定、和平與全球繁榮是不可或缺的。

台灣海峽穩定的重要性超出其地理範圍之限制。台灣在全球貿易和半導體生產中所扮演的角色與我們所有人息息相關。該地區的任何衝突都會擾亂全球供應鏈 並對世界經濟產生不利影響。

將台灣排除在聯合國機制之外是無視其為維護和平、世界商貿和科技領域做出有意義的貢獻。台灣參與制定那些與可持續發展、供應鏈韌性和經濟合作相關的政策符合每個人的利益。

紀處長於文末呼籲在全世界都在籌備第 78 屆聯合國大會之際，記住全球繁榮的關鍵在於團結和包容。現在是支持台灣在聯合國體系中的合法地位，並利用其專業知識來塑造一個更加安全和繁榮世界的時候了!

原文鏈接：https://beverlypress.com/2023/08/more-support-urged-for-taiwan/