我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長期致力解救人質 前新墨州長李察遜去世 享年75歲

梁朝偉威尼斯領終身成就獎 落淚感謝妻子、香港影業

78屆聯大開幕前夕 紀欽耀投書美媒支持台灣參與

洛杉磯訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀。(經文處官網)
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀。(經文處官網)

第78屆聯合國大會訂於2023年9月5日在紐約召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長投書南加州「比佛利報」 (Beverly Press)，於該報8月31日刊登本處紀欽耀處長投書，呼籲支持台灣參與聯合國。

紀欽耀處長在投書中指出，當世界關注俄羅斯入侵烏克蘭的後果，以及台灣正面臨著對抗中國擴張的鬥爭，顯示以規則為基礎的國際秩序對於穩定、和平與全球繁榮是不可或缺的。

台灣海峽穩定的重要性超出其地理範圍之限制。台灣在全球貿易和半導體生產中所扮演的角色與我們所有人息息相關。該地區的任何衝突都會擾亂全球供應鏈並對世界經濟產生不利影響。

將台灣排除在聯合國機制之外是無視其為維護和平、世界商貿和科技領域做出有意義的貢獻。台灣參與制定那些與可持續發展、供應鏈韌性和經濟合作相關的政策符合每個人的利益。

紀處長於文末呼籲在全世界都在籌備第 78 屆聯合國大會之際，記住全球繁榮的關鍵在於團結和包容。現在是支持台灣在聯合國體系中的合法地位，並利用其專業知識來塑造一個更加安全和繁榮世界的時候了!

原文鏈接：https://beverlypress.com/2023/08/more-support-urged-for-taiwan/

聯合國 供應鏈 加州

上一則

勞工節南加機場客流量或超疫前

下一則

加州公路巡警局112新人 宣誓上崗提升治安

延伸閱讀

全美李氏懇親大會 逾350宗親聚芝城

全美李氏懇親大會 逾350宗親聚芝城
尼日軍政府限制聯合國機構活動 下令驅逐法國大使

尼日軍政府限制聯合國機構活動 下令驅逐法國大使
非洲氣候峰會下週登場 氣候融資成焦點

非洲氣候峰會下週登場 氣候融資成焦點
MLB／天使釋出6球員形同放棄季後賽 美媒：無法想像

MLB／天使釋出6球員形同放棄季後賽 美媒：無法想像
沙烏地阿美石油業務損氣候人權 聯合國專家致函質疑

沙烏地阿美石油業務損氣候人權 聯合國專家致函質疑
海外青年大使協會學員 參訪聯合國

海外青年大使協會學員 參訪聯合國

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
5名嫌犯10天內5次對同一所住宅進行入室盜竊。（ABC 7）

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

2023-08-30 19:30

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
「死時剩下零」…4理由 退休儲蓄可少存一點

「死時剩下零」…4理由 退休儲蓄可少存一點
口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升
CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種
非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光