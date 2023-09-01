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洛杉磯LGBTQ+餐廳連遭破壞 亞裔主廚好無奈

洛杉磯訊
Sorry Not Sorry近日連續受到一系列破壞，包括顧客和員工的車輛遭到惡意放火及輪胎被割破。（abc7截圖）
Sorry Not Sorry近日連續受到一系列破壞，包括顧客和員工的車輛遭到惡意放火及輪胎被割破。（abc7截圖）

洛杉磯縣Sawtelle市一家以支持LGBTQ+群體聞名的餐廳「Sorry Not Sorry」最近遭受一連串的破壞，包括縱火、車輛損壞及入室盜竊等。其中有一起縱火案尤其令人關注。事發時，餐廳正在舉行搞笑表演，嫌犯向三輛汽車潑灑易燃物並點火。

該餐廳主廚金武（Kim Vu）透過Instagram表示，縱火只是近期餐廳遭破壞的系列事件之一，餐廳還經歷第二次入室盜竊，並一直在與破壞性塗鴉做鬥爭。好在沒人在這些事件中受傷，但修復被破壞的物品，價格非常昂貴。經營餐廳已經很不易，聯繫遭遇破壞，她感到很無奈。

餐廳的總經理沃勒也嘗試積極解決這一系列事件。他指出，部分事件可能造成嚴重的後果。例如有嫌犯將燃燒的車輪放到員工的汽車上，而這輛起火的汽車旁是餐廳的丙烷氣罐（propane tank cage），稍有不慎可能引發爆炸等嚴重的災難。

過去數月，這家餐廳曾多次遭類似破壞，包括納粹標誌以及在燈柱上寫「艾滋病」並指向餐廳方向的塗鴉。兩個月前，餐廳還曾遭受入室盜竊。該餐廳因支持LGBTQ+聞名，可能是其遭連續破壞的原因。

沃勒表示，他們尚不確定這些事件的動機，但不能排除與反對LGBTQ+有關。多年來，該餐廳一直支持社區，允許市民和學校免費使用場地舉辦LGBTQ+活動，並致力於確保員工的多樣性，同時努力控制經營成本。他呼籲公眾提供支持，通過租借場地舉辦活動等方式，幫助他們克服目前的財務困難。

LGBTQ 縱火 納粹

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