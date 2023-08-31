我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小心這10款車 10萬哩後毛病多

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

南加2長者屋內遇襲 1死1傷…嫌犯疑為遊民

洛杉磯訊
嫌犯在惠提爾市多處住宅間來回奔跑，毫無預警地進行隨機襲擊。（abc7截圖）
嫌犯在惠提爾市多處住宅間來回奔跑，毫無預警地進行隨機襲擊。（abc7截圖）

洛杉磯縣惠提爾市（Whittier）8月28日發生兩起針對年長受害者的獨立襲擊事件，引起社區廣泛關注。不幸的是，其中一起事件，導致一名年長者喪生。洛杉磯縣警局（LASD）正積極展開調查，呼籲公眾提供線索，協助追嫌。

洛縣警局指出，83歲的受害者亞歷山大（Rolland Alexander）8月28日被發現倒臥在地，儘管急救人員迅速趕到現場進行搶救，但亞歷山大仍因傷勢過重去世，他身上有明顯刀傷。亞歷山大的鄰居凱沃爾金（Lori Kevorkin）感到非常震驚，她形容亞歷山大是一位充滿幽默感和友好性格的退伍軍人，對這起突如其來的悲劇感到難以想象。

8月30日的新聞發布會上，洛縣警局局長盧納（Robert Luna）展示監控畫面，顯示嫌犯8月28日下午進入受害者未上鎖的住宅。數分鐘後，嫌犯駕駛受害者的銀色豐田RAV4離開，車牌號為VPH289。同時，警方還指出，在亞歷山大遇害前，嫌犯還曾進入惠提爾市Fernview街15500號的另一座未上鎖住宅，但被屋內年長者的兒子阻止。

根據監控的時間推測，盧納研判謀殺可能發生在8月28日下午2時45分左右。監控畫面還顯示，受害者的汽車曾在案發當晚經過安大略，並在奇諾市停留。警方認為，嫌犯很可能在8月28日一直駕駛從受害者處搶來的汽車。

嫌犯是一名年約30歲、有鬍子的短髮男性，身高約5呎8吋，體重約150磅。盧納警長進一步補充，該嫌犯可能是流浪漢，案發時身穿深色褲子和棕褐色襯衫。他呼籲任何在惠提爾至奇諾地區，或安大略市等其他地方看到與車牌號為VPH289的車輛相符車輛的民眾，立即撥打警方兇案調查熱線323-890-5500。同時，他也鼓勵希望匿名舉報的民眾，撥打滅罪熱線800-222-8477。

洛縣 洛杉磯 豐田

上一則

「嗨中秋」現場大抽獎 萬元豪獎餽賓朋

延伸閱讀

全國遊民近60萬 人數增幅雙創新高 實際人數恐更多

全國遊民近60萬 人數增幅雙創新高 實際人數恐更多
男籃世界盃／法國第3節閃神 被加拿大海扁30分

男籃世界盃／法國第3節閃神 被加拿大海扁30分
男籃世界盃／法國大輸加拿大30分 佛尼爾直言：被海扁了

男籃世界盃／法國大輸加拿大30分 佛尼爾直言：被海扁了
喬州案起訴書提早洩露 遭批未審先判 法院辯稱測試系統

喬州案起訴書提早洩露 遭批未審先判 法院辯稱測試系統
馬立波遭占領滿周年 俄媒體強力吹捧重建 驚現俄國人買房潮

馬立波遭占領滿周年 俄媒體強力吹捧重建 驚現俄國人買房潮
最年輕華裔億萬富豪警告：AI是中國阿波羅計畫、資金比美高3倍

最年輕華裔億萬富豪警告：AI是中國阿波羅計畫、資金比美高3倍

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45

超人氣

更多 >
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任
紐時：中國經濟前景 官方口徑與民間情緒脫節擴大

紐時：中國經濟前景 官方口徑與民間情緒脫節擴大
北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世