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原聲童聲合唱團南加訪演 募款20萬支持台灣偏鄉兒童

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
洛杉磯的協辦單位齊聚一堂，對於原聲童聲合唱團的出色表現讚不絕口。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯的協辦單位齊聚一堂，對於原聲童聲合唱團的出色表現讚不絕口。（記者張庭瑜/攝影）

原聲童聲合唱團南加訪演募款成果記者會日前在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，除公布本次訪演募款20萬元支持台灣偏鄉兒童的成果，還特別感謝鄉親、僑團及僑領的熱心支持。

台灣原聲童聲合唱團，7月27日聖蓋博大劇院演出成功，吸引超過1000名觀眾。因此，該團隊舉行記者會，邀請活動顧問及合辦單位負責人一同出席，向大眾呈現募款結果、售票情況以及盈餘捐贈等相關資訊。

洛僑中心主任陳敏永表示，對於這次募款成功感到由衷的感謝和欣慰。他指出，這是大家共同努力的成果，並特別感謝協會的會長和成員們的支持。

僑務委員温玉玲也表示，感謝原聲合唱團的演出，並強調這次募款活動的意義非凡。原聲合唱團將台灣元素和原住民文化融入演出，同時也融合了在柏林拍攝的空拍影片，讓大家再次欣賞台灣的美麗。

李崇正會計師對本次募款成果進行了詳細介紹。他強調，這次活動受到了廣泛的支持，並且募款金額和售票收入等合計已超過20萬元，這一數字令人感到振奮不已。他特別感謝會長和整個團隊的不懈努力，並強調這只是大家努力的起點，未來他們將繼續致力於為台灣偏鄉的小朋友提供幫助。

華興保險負責人張國興也表示，這次活動使自己深受啟發，讚揚原聲合唱團的成長和努力。他透露將前往台灣拍攝原聲合唱團的成長情況，並希望能將這些信息與大家分享，讓大家關心這些孩子的未來。

在記者會上，協辦單位強調了本次活動的成功和意義，並感謝所有支持者的參與，最終成果令人驚喜。原聲童聲合唱團以他們的音樂和故事，贏得了眾多支持者的關心和支持。

原住民 聖蓋博 南加

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