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通膨放緩是假象？華人驚歎披薩漲價60%

記者趙健／洛杉磯市即時報導
南加華人張先生表示，他家附近的外賣店披薩價格，在一、兩年之內漲價60%。（受訪人提供）
南加華人張先生表示，他家附近的外賣店披薩價格，在一、兩年之內漲價60%。（受訪人提供）

聯準會（FED）不斷升息打擊物價漲勢，消費物價指數（CPI）從去年高點超過9%降至今年7月的3.2%。然而官方通膨數據看在華人眼中感受不強烈，尤其是食品類或餐廳等價格依舊很高，感嘆開銷仍大。

官方通膨數據是七大類商品的加權平均，在普通民眾的日常生活中，部分商品的價格漲勢仍可能會遠高於CPI，導致出現CPI降溫，實際的生活花銷依舊很高的情況。

家住聖蓋博谷的華人張先生表示，他家附近的外賣披薩其中一款可以選擇五種肉配料的口味，已從一、兩年前9元的價格，漲到現在的14.49元，漲幅超過60%。 他說：「現在全球通膨物價上漲我認了，但這麼誇張的漲法實在讓人難以接受。」

張先生指出，最近兩年，他基本上很少叫外賣，因為隨便點個快餐就要花掉至少20元，實在太貴。 他提到說：「雖然在家做飯節省不少開支，但會花很多時間，對工作忙碌的人來說非常麻煩。美國這幾年的通膨，徹底把之前的生活方式改變了。」

張先生還表示，他現在外出吃飯也非常謹慎，因為之前的一次「天價牛肉麵」經歷讓他大開眼界。他回憶說：「之前我跟朋友約吃飯，點了兩碗牛肉麵，外加一個涼菜，花費80多元。一家在華人區的普普通通麵館，沒有豪華的裝修和優質的服務，竟也這麼貴。 」張先生說，那次之後，每次去外面吃飯，他都要提前上網查一查菜單，確認價格合理才會前往。

對如今的物價水平感到震驚的還有華人李女士，她最近發現平時常喝的一款一加侖的鮮奶在最近一兩個月內漲價近20%，從7.59漲到了8.99元。 「一直聽新聞上說通膨放緩、物價降溫，我絲毫沒發現物價漲勢有緩和的跡象。」

李女士說，不止是食品價格，她之前經常去的一家洗車店，價格也從20元漲到30元。她理解現在工人的工資貴，漲價也是應該的，但50%的漲幅有點太誇張，她懷疑有些店家巧立名目「趁火打劫」。李女士還提到，除消費品，現在房子也在漲，聖蓋博谷好一點的房子動輒加價十幾萬，相比之下，她的工資漲幅就少的可憐。

對於這些民眾的普遍困惑，專家提醒，通膨率是一個衡量物價水平變動的指標，體現一段時間內價格的上漲速度。通膨增長率的下降，並不意味著價格就會下降，只是意味著它們的價格上漲速度沒有那麼快。

華人 聖蓋博 聯準會

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