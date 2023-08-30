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7月電費竟比6月高一倍 南加華人嚇壞 業者叫苦

記者王若然／洛杉磯即時報導
民眾今夏電費上漲，不僅僅是用電量增加，還有不斷上漲的電費。（取自SCE）
民眾今夏電費上漲，不僅僅是用電量增加，還有不斷上漲的電費。（取自SCE）

熱浪導致民眾用電量激增，不少人發覺7月的電費大幅增加。有的住戶7月帳單甚至增長了一倍。為南加州大部分居民供電的南加州愛迪生電力公司（SCE）向本報證實，2022年1月至今已經調漲了五次電費。

南加州居民王先生拿到7月電費帳單時嚇了一跳，他家7月帳單為250.2元，比前一個月的123元多了一倍。他說，都快趕上小區一個月的HOA費用了。因為夏季開空調比較多，他本對電費上漲有心理準備，但沒想到會漲這麼多。

南加餐廳業者鹿強介紹說，他的其中一家餐廳7月電費上漲50%，之前一個月約4000元，7月上漲至6000元。

餐廳老闆鹿強說，其實7、8月用電激增，電費大漲，對於很多民眾都有心理準備。因為這兩個月天氣炎熱，用電量本來就多。比夏季電費大幅上漲更令鹿強擔心的，是未來電費的上調趨勢。他說，但是如果未來幾個月電費還是這麼多，餐飲業者恐怕承受不起。

其實電費上漲的原因除了用電量變大，電力公司會因各種不同因素漲電價。面對電費帳單上密密麻麻的收費列表，大多數住戶很難一眼看出電費是否有所調漲。多數住戶只是「感覺上」電費似乎在逐年升高，而事實證明確是如此。南加州愛迪生電力公司發言人Jeff Monford向本報確認，從2022年1月起至今，愛迪生公司共調漲了五次電費，調低了兩次。他說，一般來說，公司每年在1月、6月和10月會進行調價。

與加州其他電力公司一樣，愛迪生電力公司漲價需要經過加州公用事業委員會（Public Utilities Commission）的批准。不過根據該機構網站的公開資訊，2022年1月至2023年1月，愛迪生電力公司共有四次漲價，分別在2022年1月、3月、10月以及2023年1月，剩下一次的漲價則未揭露。

不過依照公告資訊計算，在這一年期間，非CARE項目（一種低收入家庭的電費減免項目），也就是一般用戶月平均電費從143.33元漲至175.39元，算下來一年12個月的電費總共增長約385元，近400元。參與CARE項目的家庭平均電費從91.46元漲至114.94元，一年下來多付281元。

除了每年大概三次的價格調整，愛迪生電力公司每四年向加州公用事業委員會匯報下一個四年的發展方案和預算，並申請調漲電價，稱為General Rate Case（GRC），民眾電費中約一半貢獻給了GRC。

今年5月，愛迪生公司提出為下一個4年計畫調漲電費，如果被批准，2025年1月起住戶每月平均電費將增長17元，2026至2028年間，每年的月帳單都會增加5元。

目前加州並沒有相關法律制約電力公司每年調漲電費的次數或是每次允許調漲的幅度。相比之下，保險業漲價的政策更加嚴格。加州保險局（CA Department of Insurance）要求保險業者每次漲價幅度不得超過6.9%，否則就要舉行公聽會，並且一年漲價不得超過兩次。

對於電費不斷的增長，愛迪生電力公司在其網站上給出了解釋。隨著電車等電子設備、產品越來越普及，未來20年民眾對電力的需求增加，而建設可靠的電力輸送網變得更加重要；此外，惡劣的自然災害如野火、長期高溫天氣也需要電力公司採取措施保護電力輸送網；再次，雖然民眾電費上漲，但將燃氣設備更換成清潔能源的電力設備，會使民眾總的帳單費用減少。

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