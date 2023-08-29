我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

共和黨退選第1人…才參選兩個月 邁阿密市長喊停

FBI領導跨國執法行動 擊垮病毒插件Qakbot

洛杉磯訊
美國司法部宣布了一項大型跨國打擊惡意插件的行動。（Pixabay）
美國司法部宣布了一項大型跨國打擊惡意插件的行動。（Pixabay）

美國司法部（Justice Department）29日在洛杉磯召開新聞會宣布，一項包括美國、法國、德國、荷蘭、英國、羅馬尼亞（Romania）、拉脫維亞（Latvia）在內的跨国聯合執法行動，擊垮了病毒插件Qakbot及其運行設施，調查人員沒收了860萬非法獲得的加密貨幣，這是目前由美國領導的最大的打擊惡意插件的案件。

根據法院資料，Qakbot，也被稱作「Qbot」或「Pinkslipbot」，是由一個網路犯罪團體所控制的，專門攻擊全球關鍵行業網路的惡意插件。該插件主要通過垃圾郵件發至受害人的電腦，當受害人點擊郵件中的鏈接或附件時，電腦就「感染」病毒了，感染病毒後電腦會被不法分子遠程操控。該插件被許多不法組織用來勒索錢財，他們威脅受害者交出錢財，才會返還電腦的控制權。

根據美國司法部，受害行業包括全球商業、健保提供商、政府機構，例如美國伊利諾州一家電力工程公司；阿拉巴馬州和堪薩斯州、馬里蘭州的金融服務公司；南加州的食品運送公司等。調查人員發現，在2021年10月至2023年4月間，不法組織運用Qakbot勒索獲得贖金約5800萬元。

被Qakbot感染的電腦被稱為處於「僵屍網路」（botnet）中。「僵屍網路」是指不法分子可遠程操控多個受病毒感染的電腦。而受害者大多不會意識到電腦被遠程控制了。

在這次的打擊行動中，FBI在繳獲的Qakbot硬件設施中發現了全球超過70萬台被感染的電腦，其中包括美國有20多萬台。FBI人員將Qakbot控制的僵屍網路重新連接至FBI控制的服務器，以此可以讓全球受感染的電腦下載插件清除軟件，清除電腦中的Qakbot插件。

美國聯邦檢察官Martin Estrada介紹說，「在美國司法部以及FBI的領導下，打倒了最臭名昭著的惡意插件之一Qakbot，該插件導致了受害者巨大損失。」他說，Qakbot被許多黑社會用來勒索受害人，執法人員行動中獲取的近900萬元加密貨幣，將被用於償還受害人。FBI洛杉磯辦公室副總監Donald Alway表示，「『獵鴨』行動小隊運用高科技和隊員們全心付出，擊倒了Qakbot。」該惡意插件的倒下，將在多個層面上預防無數網路攻擊事件。

這次行動是由FBI、美國司法部領導，在多家科技公司的幫助下完成的。此外，Zscaler、美國網路安全與設施安全局、Shadowserver、Microsoft Digital Crime Unit等機構，都提供了很大的幫助。

FBI 司法部 洛杉磯

上一則

洛杉磯惡犬咬傷兩人 女主人未拴繩又落跑

延伸閱讀

曾拋發槍自衛 拉馬斯瓦米再提有條件捍衛台灣

曾拋發槍自衛 拉馬斯瓦米再提有條件捍衛台灣
日稱排核汙水獲支持 中外交部：除了美國還有誰支持？

日稱排核汙水獲支持 中外交部：除了美國還有誰支持？
美中商務部長會談 將建工作小組談經貿 設管制訊息交換平台

美中商務部長會談 將建工作小組談經貿 設管制訊息交換平台
佛州白男槍殺3非裔飲彈亡 FBI以仇恨犯罪調查

佛州白男槍殺3非裔飲彈亡 FBI以仇恨犯罪調查
FBI曝手機「8大徵兆」被詐騙中 App恐害你存款噴光

FBI曝手機「8大徵兆」被詐騙中 App恐害你存款噴光
收錢幫助俄羅斯寡頭免受制裁 前FBI高官認罪

收錢幫助俄羅斯寡頭免受制裁 前FBI高官認罪

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物