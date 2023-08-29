洛杉磯惡犬咬傷兩人 女主人未拴繩又落跑

兩名男子遭到狗的猛烈攻擊，造成他們身上多處深刻的傷口，需要緊急縫合治療。（abc7截圖）

位於伍蘭岡（Woodland Hills）的華納公園8月26日（周六）發生一起惡犬攻擊路人事件，造成兩名男子受傷。兩名受害者目前正在醫院接受治療，受害者表示，一隻未拴繩且未佩戴項圈的白色鬥牛犬咬傷了他們，導致他們身上有數十處咬傷。目前當局正在搜索惡犬的女主人的下落，以釐清事發經過。

受害者馬羅崑（Emeterio Marroquin）事後形容，該條狗試圖咬住他的脖子，他感覺到自己生命受到威脅，為了自保，他拼命抓住狗的牙齒，企圖阻止攻擊。然而，他無法有效制止狗的攻擊行為。

另一位受害者是來自查茨沃斯的男子，指出該狗並未受到拴繩或項圈的約束，使得事態更加惡化。在努力掙脫狗的攻擊時，他的另一名朋友富恩特斯（Patricio Fuentes）聽到了呼救聲，迅速趕來協助。然而，富恩特斯也成為了狗的攻擊目標，並描述當時狗突然轉向他，對他的胸部和手臂發起了攻擊。

後來狗主人出場最終控制住了狗。兩名受害男子經由緊急救援被送往醫院，多處咬傷使得他們需要接受治療。

馬羅崑表示，他所經歷的疼痛程度難以言語形容，他形容痛感以疼痛指數來表達，就是達到了十分之十一的強度。

富恩特斯和馬羅崑都期待可以透通攻擊過程中拍攝的手機影片協助警方確認狗的主人身份。而透過目擊者拍攝的影片，顯示該名女子事後將狗拴上皮帶後離開現場。

富恩特斯表示，該女子事後駕車離開，並未等待警察到來。馬羅崑則提到，假若受害者是一名無辜的幼童，後果或將更為嚴重，甚至可能致命。

涉事狗是一隻體型約60磅、身著白色並帶有黑色斑點的鬥牛犬。兩名受害者均強調將這隻狗帶離街道和公園的重要性，以確保公眾的安全。警方正在持續調查該事件，並呼籲任何目擊者提供相關線索。