我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

駐洛經文處搭橋 台灣獲贈首隻電子產品偵測犬

本報訊
駐美西聯絡官及警政署保安警察第三總隊領犬員於美國印第安納波利斯Indianapolis 訓練機構。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組)
駐美西聯絡官及警政署保安警察第三總隊領犬員於美國印第安納波利斯Indianapolis 訓練機構。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組)

美國非營利組織O.U.R. 近日捐贈中華民國警政署首隻K9 ESD電子產品偵測犬「Wafer，警政署保安警察第三總隊警犬隊會同駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書（駐美西聯絡官），於7月31日至8月11日與「Wafer在美國印第安納波利斯Indianapolis，接受K9 ESD (Electronics Storage Device Detection K9) 偵測犬訓練，「Wafer結訓後隨著領犬員於8月13日踏上了新家園台灣。

K9 ESD偵測犬為一種新型偵測電子產品之警犬，能針對電子產品儲存裝置(Storage Device)上的化學物質：三苯基氧化膦Triphenylphosphine oxide (TPPO)作偵測，鑑於現今為網路及數位時代，大多數犯罪事證都脫不開電磁證據，此種K9警犬能在現場搜尋藏匿之電子產品，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣之冷錢包都能偵測，對於搜索現場之犯罪證據是一大利器。目前亞洲僅3隻K9 ESD偵測犬，分別為台灣、泰國(O.U.R.亞洲地區辦公室)及馬來西亞警方。

本案源於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書楊力靜（警政署駐美西聯絡官），在某次國土安全調查署HSI（Homeland Security Investigations）及洛杉磯縣警局（LASD）之聯合行動中，見到K9警犬「Satoshi於現場偵測電子產品，得知該警犬是由O.U.R.贈予LASD。並在LASD引薦下，楊警官成功與O.U.R.接洽並促成本捐贈案。

7月31日至8月11日，警政署保三總隊兩位領犬員及「Wafer在美國印第安納波利斯，與美國及馬來西亞警方共12位領犬員及10隻K9 ESD偵測犬一同受訓，在各種室內、戶外開放空間、車子、甚至是流動河流中搜尋電子產品，在24小時受訓裡，領犬員和警犬的默契、互信與日劇增，結訓前領犬員同「Wafer一同通過檢定，獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。

本次受訓，領犬員之專業度讓世界看見台灣的警政水準，美國及馬來西亞警方均讚不絕口。結訓後迄今台灣警方仍與各國領犬員保持聯繫交流意見，在K9警犬偵蒐領域持續精進，強化打擊犯罪量能。

台灣第一隻K9 ESD偵測犬取名「Wafer，因Wafer意為「晶圓」，也是半導體晶體圓形片的簡稱。半導體是台灣揚名世界之電子產業，故以Wafer為名，象徵著台灣的電子產業。

目前亞洲僅中華民國警政署、泰國(O.U.R.亞洲地區辦公室)、馬來西亞警方各有1...
目前亞洲僅中華民國警政署、泰國(O.U.R.亞洲地區辦公室)、馬來西亞警方各有1隻Jordan K9電子偵測犬。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組)
領犬員同「Wafer通過檢定，獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。(駐洛杉磯...
領犬員同「Wafer通過檢定，獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組)

洛杉磯 虛擬貨幣 中華民國

上一則

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

延伸閱讀

集體搶東洛杉磯耐吉店 10人被捕

集體搶東洛杉磯耐吉店 10人被捕
青少年開贓車與警高速追逐戰

青少年開贓車與警高速追逐戰
亞市警局募款 200華人資助警犬費用

亞市警局募款 200華人資助警犬費用
亞市警察基金會募款 華人出錢出力強化治安

亞市警察基金會募款 華人出錢出力強化治安
賴清德專訪談台獨 中駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」

賴清德專訪談台獨 中駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」
槍枝暴力限制令使用率低 洛縣政委加強推廣

槍枝暴力限制令使用率低 洛縣政委加強推廣

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光