我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙鎚殺案兇嫌被控二級謀殺罪

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

北美華人會計師協會雙管齊下 免費諮詢+登山健行

記者趙健／羅蘭岡即時報導
北美華人會計師協會每月定期舉辦登山健行活動，將強身健體與社區服務相結合。（北美華人會計師協會）
北美華人會計師協會每月定期舉辦登山健行活動，將強身健體與社區服務相結合。（北美華人會計師協會）

登山攀峰迎挑戰，一線晴空心豁然。北美華人會計師協會8月28日舉辦「環保幸福，健康齊步走」登山健行活動，來自聖蓋博谷和洛杉磯的華人相聚在羅蘭岡的夏伯倫公園（Schabarum Regional Park），一起在周六早晨強身健體、放飛心情，同時邀請約十位有諮詢需求的民眾參與，專家免費解答。

從早上7點半開始，登山健行愛好者們就從各地雲集夏伯倫公園。除了北美會計師協會核心成員外，核桃市市長伍立倫、鑽石吧市議員鄧嘉猷、核桃谷水區主席李敏妮、鑽石吧華人協會會長古紹崙、洛僑中心副主任劉岱欣也受邀而來，加上社區民眾共有近50人參加。協會理事張國興還特別為本次活動贊助了愛心早餐，熱騰騰的豆漿、蛋餅、飯糰新鮮送達。

社區民眾潘先生帶上14歲的兒子一同參加了本次活動，他說，這樣的活動不僅增加了父子互動，還讓他有機會一次性認識這麼多社區領袖和專業人士。他在健康保險方面的問題，也得到了華興保險公司部門負責人Jasmine的詳實解答。

北美華人會計師協會表示，未來每個月都會舉行一次登山健行活動，並邀請五至十位有諮詢需求的民眾一同參與，獲得專家免費解答。此外，協會也誠邀稅務、財經、法律、健康、投資、理財、地產、保險、金融、信貸等領域的專家和社區領袖加入活動，一起擁抱健康生活方式的同時，也可以為社區服務。

今年接下來的活動日設在9月24日、10月21日、11月25日、12月23日 ，時間為早上8點至10點。想要報名參加的民眾可致電626-487-8738聯繫協會祕書長Tony Yu，或致電626-378-6186聯繫協會會長張青。

協會理事張國興特別為本次活動贊助了愛心早餐。（北美華人會計師協會）
協會理事張國興特別為本次活動贊助了愛心早餐。（北美華人會計師協會）
南加華人相約在羅蘭岡的夏伯倫公園，一起放飛身體和心情。（北美華人會計師協會）
南加華人相約在羅蘭岡的夏伯倫公園，一起放飛身體和心情。（北美華人會計師協會）
北美華人會計師協會自7月起每月舉辦登山健行活動，為華人民眾提供交流機會。（北美華...
北美華人會計師協會自7月起每月舉辦登山健行活動，為華人民眾提供交流機會。（北美華人會計師協會）

華人 保險 鑽石吧

上一則

太浩湖熊落網 防入侵常態化 專家：如不干預 有巨大危險

下一則

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

延伸閱讀

羅蘭岡傳槍聲 一死一傷

羅蘭岡傳槍聲 一死一傷
哈岡華裔老婦遭搶劫拖行 2嫌不認罪

哈岡華裔老婦遭搶劫拖行 2嫌不認罪
搶劫拖行華婦 兩慣犯不認罪 華人區至少5人受害

搶劫拖行華婦 兩慣犯不認罪 華人區至少5人受害

大華線上超市正式進軍美妝界

大華線上超市正式進軍美妝界
「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機

「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機
LAX交通難測 導航估40分鐘實開2小時 華人險誤機

LAX交通難測 導航估40分鐘實開2小時 華人險誤機

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授
北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光
北卡大槍案死者證實為副教授嚴資杰 齊太磊被控一級謀殺

北卡大槍案死者證實為副教授嚴資杰 齊太磊被控一級謀殺