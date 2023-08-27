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臉書新詐騙 冒充官方通知賬戶被封 一點連結就中招

記者金維多/洛杉磯即時報導
目前該詐騙帳號已被初始化，頭像和用戶名都被取消。（華資企業提供）
目前該詐騙帳號已被初始化，頭像和用戶名都被取消。（華資企業提供）

近期社群平台臉書詐騙頻傳，除了網路市集(Market place)的民眾二手商品交易詐騙手法屢見不鮮外，詐騙集團已將目標轉變向了平台賬號管理者，一種更加新穎的詐騙通知帳戶即將被「鎖定」的訊息在平台私信中散播，稍不留神帳號個資將被盜走。

因為「殺豬盤」的報導層出不窮，民眾也逐漸提高自身的保護意識。一般來說，只要在網路上出現涉及錢財等銀行交易的訊息字眼，大家都會下意識提高警惕，所以騙子改用一種針對帳號安全的新型詐騙手法來作為「突破口」。

很多社群平台的經營者擁有自己的粉絲專業，每天精心維運發展賬號，粉絲量的壯大讓帳號本身擁有商業價值。除了日常貼文創作外，難免會涉及一些廣告業務，而臉書的廣告管理後台（Meta Business Suite）則為管理者提供便捷，但這卻悄悄成為了騙子的法外之地。

南加州一家華人企業的臉書帳號後台，就收到了這種號稱臉書廣告管理後台官方發來的標題為「帳號被舉報」的詐騙訊息，內容主旨為帳號有內容違反了臉書平台內容管理協議，帳號被臨時封鎖，如果有異議需要在24小時內點擊鏈接申訴，否則將面臨永久封停的風險。

作為平台維運者，每日對帳號進行風險管控是必要的工作，常見的舉報客訴問題可能成為媒體的公關危機。而收到這樣的看似官方訊息，很多人第一時間想迅速解決這一問題，騙子就是牢牢抓住這一心態進行網路釣魚。

收到該「舉報」訊息的華資企業經過查證，發現這個號稱臉書廣告管理後台的頭像上的Meta標誌是反過來的，而且英文內容措辭上出現語病，這對於一個權威社群平台來說很不可能發生。而且通常來講，帳號出現問題，平台不會通過私信訊息的方式告知，而是會在後台報告系統通知，因此立馬舉報了這個詐騙帳號。

而這一外部詐騙連結一旦點擊之後，驗證帳號個資，會讓這個詐騙帳號擁有管理權限，當他們有管理權限後，就會把原有的管理員群組踢出，然後進行惡意的勒索綁架，直到帳號主妥協。

網路上有一位中招者闡述了被騙經歷，他們在失去帳號管控權後，透過向臉書官方的申請歷經快半個月的時間終於把帳號拿了回來，不過這半個月內基本上粉絲團是完全停擺的狀態，損失相當的慘重。

目前，該詐騙帳號因多次被舉報，頭像以變成初始狀態，帳戶名也變成了Facebook user，而這一外部連結也遭到了臉書官方攔截。通過這一案例，希望提醒廣大讀者粉絲在網路環境裡，一定要提高警惕，保護自己的個資財產安全。

騙子號稱臉書官方廣告管理後台發送帳戶被舉報的詐騙訊息，但卻錯誤百出。（華資企業提...
騙子號稱臉書官方廣告管理後台發送帳戶被舉報的詐騙訊息，但卻錯誤百出。（華資企業提供）
詐騙訊息中的連結已被臉書官方攔截。（華資企業提供）
詐騙訊息中的連結已被臉書官方攔截。（華資企業提供）

詐騙集團 臉書 個資

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