中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富王健林之子王思聰近日被爆正在出售他位於洛杉磯 頂級社區的豪宅，這處佔地近1萬8000平方呎的豪宅於2017年以3250萬元成交，目前市場估值已超4000萬元。

王思聰是中國商業地產龍頭萬達集團董事長王健林的獨子，因高調的行事作風，一直話題不斷。幾年前，他曾在Instagram上發出這棟豪宅的內部圖片，以及停在豪宅門口的兩輛跑車。當時社群軟體的定位顯示，地點是洛杉磯比佛利山。

王思聰曾在Instagram發佈豪宅圖片。（取材自Instagram） 王思聰曾在Instagram發佈豪宅圖片。（取材自Instagram）

知情人士透露，近日有房產經紀開始邀請來自中國的買家看房，並稱這棟房屋的主人就是王思聰。地產網站Redfin資料顯示，這棟房屋上一次的成交時間為2017年12月，每年的產業稅（Property Tax）高達40萬元。豪宅建於2016年，由著名建築師Paul McClean設計，共有五間臥室和九間衛浴。豪宅的視野廣闊，除可以飽覽山景風光外，還可俯瞰整個洛杉磯市的城市景觀和遠處的卡塔琳娜島（Catalina Island）。

豪宅位於洛杉磯西好萊塢 市的一個高檔社區鳥街（Bird Streets）內，當地住有眾多名人，如好萊塢男星李奧納多（Leonardo DiCaprio）、女星安妮絲頓（Jennifer Aniston）、喜劇演員史菲德(Jerry Seinfeld)等。

屋主可以在閃爍的城市燈光中泡浴。（Redfin） 豪宅位於洛杉磯市著名的高端社區鳥街，擁有洛杉磯市的全景視野。（Redfin）

這棟豪宅風格簡約現代，利用大量隱形玻璃巧妙分隔室內和室外空間。主屋建築外有無邊泳池，設有多個戶外休憩區、篝火和溫泉設施。豪宅內寬敞的客廳有純手工製作的34呎Murano水晶吊燈點綴，上面鑲嵌有24K金箔和手吹玻璃裝飾品。主臥套房內設有酒吧、展示式衣櫥和奢華浴室，屋主可以一邊飽覽洛杉磯市中心的美景，一邊泡浴。屋內還配備室內電影院 和智能家居系統。

不過，地產資料顯示這座豪宅並非王思聰直接擁有，而是在另一名華人Feng Du名下。有資料顯示，Feng Du是王思聰名下另一家公司「普思資本」的聯合創始人。據該公司網站介紹，普思資本成立於2012年，管理資產規模超過10億美元，主要從事TMT（電信、媒體、科技）和消費行業的投資。